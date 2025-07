Ozzy Osbourne, streaming alle stelle dopo la morte: numeri record su Spotify per lui e i Black Sabbath

La morte dell'icona metal ha innescato un'ondata di tributi e rinnovato l'interesse per la sua musica, sia da solista che con i Sabbath.

La morte di Ozzy Osbourne, avvenuta martedì scorso all'età di 76 anni, ha generato un'enorme ondata di ascolti in streaming, sia per la sua carriera solista che per il repertorio dei Black Sabbath. La sua scomparsa ha riacceso l'interesse del pubblico, portando a un impressionante incremento delle riproduzioni su Spotify.

Secondo i dati, l'artista ha guadagnato oltre 6 milioni di nuovi ascoltatori mensili, passando da circa 12,4 a 18,7 milioni. Parallelamente, anche i Black Sabbath hanno visto salire la loro audience da 19,8 a 24,6 milioni di ascoltatori mensili, confermando l'effetto immediato che la notizia ha avuto sul pubblico globale.

Boom di streaming per i successi di Osbourne e i Black Sabbath

Brani storici come "Crazy Train", uno dei simboli della carriera solista di Ozzy Osbourne, hanno ottenuto un nuovo slancio. La canzone ha registrato circa 8 milioni di ascolti in pochi giorni, toccando quota 809 milioni di stream totali. Anche "No More Tears" ha fatto segnare un importante incremento (+7 milioni), raggiungendo 266 milioni di ascolti, mentre la ballata "Mama, I'm Coming Home" ha superato i 245 milioni di stream, con un aumento di 7,2 milioni.

Ozzy Osbourne

Anche il catalogo storico dei Black Sabbath ha beneficiato di questo ritorno d'interesse. Il celebre brano "Paranoid" ha aggiunto 9,3 milioni di ascolti su Spotify, superando gli 1,38 miliardi di stream. "Iron Man", altro caposaldo del gruppo, è passato da 581 a 587 milioni di riproduzioni, mentre "War Pigs" ha registrato un aumento di 5 milioni, avvicinandosi ai 385 milioni di ascolti complessivi.

Il concerto d'addio e il tributo delle star del rock

La morte di Osbourne è avvenuta poche settimane dopo il concerto d'addio "Back to the Beginning", tenutosi a Birmingham, la città dove tutto ebbe inizio. La sua figura rimane tra le più iconiche e rivoluzionarie nella storia del rock e dell'heavy metal. La notizia ha generato una valanga di messaggi di cordoglio da parte di colleghi e artisti internazionali.

Il rocker Ozzy Osbourne e sua moglie Sharon Osbourne

Elton John lo ha ricordato come "una leggenda assoluta e un amico prezioso", mentre Billy Idol ha dichiarato che Osbourne "ha aperto le porte della musica a persone come me".

L'impatto di Ozzy Osbourne e dei Black Sabbath non si è mai spento, ma la sua morte ha messo in luce quanto la sua eredità musicale continui a ispirare milioni di fan, vecchi e nuovi. Gli ascolti in crescita testimoniano l'affetto di un pubblico intergenerazionale che continua a scoprire e riscoprire la forza del suo messaggio musicale, sempre attuale e profondamente radicato nella storia del rock.