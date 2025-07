Ozzy Osbourne, leader dei Black Sabbath, è morto a 76 anni

Ozzy Osbourne, icona della musica heavy metal britannica, è morto all'età di 76 anni nella giornata di martedì 22 luglio.

L'artista, da molti anni, combatteva contro il Parkinson e numerosi problemi di salute che lo avevano obbligato a rinunciare a tour e a concerti. La triste notizia è stata confermata dalla BBC.

L'addio al rocker

Due settimane fa Ozzy Osbourne si era esibito nell'ultimo concerto dei Black Sabbath a cui avevano partecipato molte star e dato vita all'evento Back to the Beginning che si è svolto nella città di Birmingham.

Durante la serata si erano esibiti anche gruppi come Metallica, Guns N'Roses, Slayer, Tool, Pantera e Alice in Chains.

Ozzy Osbourne

La famiglia Osbourne ha rilasciato un comunicato in cui dichiara: "Con più tristezza di quanto le semplici parole possano esprimere dobbiamo condividere la notizia che il nostro amato Ozzy Osbourne è morto questa mattina. Era con la sua famiglia e circondato dall'amore. Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della nostra famiglia in questo momento difficile".

La carriera di Osbourne

Ozzy è stato il leader dei Black Sabbath dal 1969 al 1979 che, nel 2006, erano entrati nella Rock and Roll Hall of Fame. Dopo essere stato licenziato dalla band, Osbourne aveva iniziato una carriera da solista, ottenendo un enorme successo e creando persino un festival itinerante chiamato Ozzfest negli anni '90.

Successivamente l'intera famiglia è stata protagonista sul piccolo schermo con il reality show The Osbournes prodotto da MTV.

Ozzy era nato il 3 dicembre 1948 e il suo vero nome era James Michael Osbourne. A quindici anni ha lasciato la scuola e iniziato a lavorare, compiendo inoltre vari crimini e trascorrendo sei settimane in carcere per un furto. A 19 anni ha iniziato a esibirsi come cantante, insieme al bassista Terence Butler, al chitarrista Tony Iommi, e al batterista Bill Ward con il nome di Earth, cambiato poi in Black Sabbath ispirandosi agli horror di Mario Bava.