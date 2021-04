Oxygène: il nuovo trailer del thriller in arrivo su Netflix

Il thriller Oxygène arriverà su Netflix il 12 maggio e il nuovo trailer regala nuove claustrofobiche sequenze del thriller diretto da Alexandre Aja.

Nel video si vede la protagonista risvegliarsi all'interno di un macchinario medico senza avere alcun ricordo del passato e impossibilitata a uscire, mentre il livello di ossigeno diminuisce progressivamente. La donna si relazione con l'interfaccia e grazie alla nuova tecnologia cerca di risolvere i misteri legati alla sua situazione.

Oxygène è thriller prodotto e diretto da Alexandre Aja e la sceneggiatura è firmata da Christie LeBlanc.

L'attrice Mélanie Laurent sarà la protagonista del film, dopo aver sostituito Anne Hathaway e Noomi Rapace. Nel cast ci saranno anche Mathieu Amalric e Malik Zidi.

La sinossi ufficiale riporta:

Una donna si risveglia senza memoria in un'unità criogenica. L'ossigeno sta per finire e se vuole sperare di sopravvivere, dovrà ricordare chi è.

Aja torna alla regia dopo aver portato sugli schermi nel 2019 Crawl. In precedenza aveva firmato lungometraggi come The 9th Life of Louis Drax, Horns e Piranha 3D.