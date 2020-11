Alexandre Aja regista del film horror Elijah

Alexandre Aja sarà il regista del film horror Elijah, progetto prodotto da Searchlight Pictures.

La casa di produzione, ora di proprietà di Disney, continua a sviluppare progetti di genere come Antlers.

La sceneggiatura del lungometraggio è firmata da Cory Goodman (The Last Witch Hunter) e Alexandre Aja si è occupato della nuova versione della sceneggiatura in collaborazione con Gregory Levasseur (Mirrors).

Al centro della trama di Elijah ci sarà un ragazzino che invita un uomo misterioso nella sua casa, credendo che lo sconosciuto sia la risposta per salvare la madre malata.

Mentre iniziano ad accadere cose sempre più disturbanti intorno alla sua casa, il ragazzo si rende conto che l'uomo non è il salvatore che sostiene di essere.

Nel team dei produttori ci sono anche David Goyer e Keith Levine di Phantom Four, e Adam Goldworm di Aperture Entertainment.

Alexandre Aja ha diretto lungometraggi come Crawl, Le colline hanno gli occhi, High Tension e Piranha 3D.