Halle Berry star del film Mother Land, diretto da Alexandre Aja

Halle Berry sarà la protagonista del thriller Mother Land, prodotto da 21 Laps che ha già portato al successo la serei 21 Laps e il film Arrival.

Lionsgate preseenterà il progetto al Mercato di Cannes la prossima settimana e le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2023.

Alla regia di Mother Land sarà impegnato il regista Alexandre Aja (Piranha 3D, Le colline hanno gli occhi). Al centro della trama ci sarà una madre e i suoi figli gemelli che, per anni, sono stati tormentati da uno spirito malvagio. Quando uno dei due ragazzi mette in dubbio che il male sia reale, il legame sacro della famiglia è spezzato e diventa una lotta per la sopravvivenza.

Tra i produttori ci saranno Shawn Levy, Dan Cohen e Dan Levine di 21 Laps. Aja e Halle Berry saranno coinvolti come produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata da Kevin Coughlin e Ryan Grassby.

Erin Westerman di Lionsgate ha dichiarato: "Siamo così elettrizzati nel lavorare di nuovo con Halle e Alex. Halle è una forza sullo schermo: è la persona perfetta per trasmettere il terrore psicologico di questa madre che sta cercando di proteggere la sua famiglia. E chi meglio di Alex per far crescere la tensione".