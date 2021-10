Owen Wilson: "Non ho mai letto le recensioni negative su di me... tranne una"

Owen Wilson ha recentemente fatto la sua prima apparizione come presentatore del Saturday Night Live della NBC. L'attore, durante il suo monologo iniziale, ha rivelato di non leggere mai le recensioni negative dei suoi film, ammettendo di averlo fatto soltanto una volta.

Wilson ha esordito con le seguenti parole: "Sono cambiate molte cose dalla scorsa stagione. Il vaccino ora è ovunque tranne che in Florida, e il resto del paese è tornato alla normalità per circa una settimana e mezza. Sono entusiasta di essere qui a fare qualcosa dal vivo perché in questo modo le recensioni arriveranno immediatamente. Le persone probabilmente stanno twittando recensioni su di me proprio in questo momento".

L'attore texano ha quindi confessato di leggere soltanto le recensioni positive delle sue pellicole: "Io leggo solo quelle buone. Non so, quelle cattive non sono ugualmente stimolanti. Una volta ne ho letta una negativa che diceva: 'Owen Wilson ha la presenza scenica di un vecchio golden retriever che giace accanto a un fuoco'".

"Ad essere onesti, probabilmente sono stato colpevole a volte di andare un po' per inerzia, staccando il piede dall'acceleratore, ma vi dirò una cosa: quando Daniel Day-Lewis è andato in pensione e tutta quella pressione è caduta sulle mie spalle, tutto è cambiato. È stato allora che ho capito che dovevo girare Cars 3." Ha concluso Owen Wilson, ricevendo applausi e grida di incitamento da parte del pubblico presente in sala.