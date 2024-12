Owen Wilson e Matt Rife star della commedia Rolling Loud

Owen Wilson e Matt Rife saranno i protagonisti di una commedia intitolata Rolling Loud, progetto ambientato durante il festival hip-hop che celebrerà in questi giorni il suo decimo anniversario.

Le riprese prenderanno il via a Miami durante l'evento in programma durante il weekend.

Cosa racconterà Rolling Loud

Jeremy Garelick ha scritto e sarà il regista di Rolling Loud, film ispirato a una storia vera. Al centro della trama c'è un padre iperprotettivo, interpretato da Owen Wilson, che prende la decisione più sbagliata della sua vita da genitore quando fa entrare di nascosto il figlio tredicenne al festival hip-hop più grande al mondo, dando il via a un'avventura caotica con il suo spericolato collega (Matt Rife) e un eccentrico volontario del festival mentre sono alle prese con la folla, la sicurezza e le loro dinamiche in famiglia.

Il lungometraggio sarà realizzato da Live Nation Productions e American High, in collaborazione con Garelick e Will Phelps di American High, Pat Solitano Productions, Rife e Chritina Shams.

I recenti progetti della star

Wilson nella serie Marvel

Owen Wilson ha recentemente recitato nella seconda stagione di Loki con la parte dell'agente Mobius, e in un nuovo show realizzato per Apple TV+ con al centro un ex giocatore professionista di golf che cerca di aiutare un fenomeno diciassettenne (Peter Dager), dopo essere stato licenziato dal suo lavoro in un negozio di articoli sportivi dell'Indiana e dopo che la moglie lo ha abbandonato.

Il comico Matt Rife è invece reduce dal successo del suo spettacolo dal vivo Stay Golden Tour e ha scritto il libro autobiografico Your Mom's Gonna Love Me, diventato rapidamente un bestseller.

Il giovane attore ha inoltre portato sugli schermi di Netflix lo show Natural Selection, ottenendo un buon riscontro da parte degli utenti della piattaforma di streaming.