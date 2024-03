Owen Wilson nel ruolo di un golfista nella nuova serie televisiva Apple TV+

Nuova avventura sullo schermo per Owen Wilson, scelto come protagonista di una nuova serie televisiva su Apple TV+ ambientata nel mondo del golf. La star de I Tenenbaum e Loki sarà anche produttore esecutivo dello show ancora orfano di titolo e scritto da Jason Keller, sceneggiatore di Le Mans '66 - La grande sfida.

Owen Wilson, protagonista maschile del film Midnight in Paris

Wilson interpreterà Pryce Cahill, un ex golfista professionista che ha dovuto interrompere prematuramente la propria carriera vent'anni fa. Dopo essere stato licenziato dal suo lavoro in un negozio di articoli sportivi dell'Indiana e aver subito il tradimento della moglie, Pryce decide di puntare tutto su un problematico fenomeno del golf di 17 anni. L'attore è noto per essere un grande appassionato di golf e partecipa regolarmente agli eventi del PGA.

Dall'MCU al golf

Jason Keller ha creato scritto e prodotto esecutivamente la serie composta da dieci episodi, prodotta da Apple Studios e diretta da Jonathan Dayton e Valerie Faris, registi di Little Miss Sunshine.

Dopo il ruolo di Mobius M. Mobius nella serie del Marvel Cinematic Universe, Loki, e nel remake di La casa dei fantasmi, Owen Wilson lavorerà nel thriller Lips Like Sugar, ambientato durante i Giochi Olimpici del 1984 a Los Angeles e diretto da Brantley Gutierrez.