Outlast - Gioco di squadra, su Netflix in streaming da oggi

Outlast - Gioco di squadra, il nuovo survival show di Netflix in cui fare squadra è l'unico modo di sopravvivere, arriva in streaming da oggi 10 marzo 2023.

Outlast è un survival show che mette 16 concorrenti sperduti all'aperto per difendersi da soli contro condizioni meteorologiche avverse e altre situazioni ancora più difficili. Con così tanto in gioco, un considerevole premio in denaro di 1 milione di dollari, i protagonisti devono trovare un modo per andare d'accordo e lavorare in team nonostante le loro diverse prospettive sulla sopravvivenza. Se dovessero riuscirci, torneranno a casa più ricchi di prima.

Ma torneranno a casa a mani vuote se non riescono a mettere da parte il loro ego e lavorare insieme. La svolta in Outlast è che i concorrenti devono lavorare in squadra e non possono vincere la competizione come lupi solitari. Outlast è simile a un altro survival show, Alone, in quanto entrambi si concentrano sulla sopravvivenza nella natura selvaggia. La differenza significativa tra i due, tuttavia, è che Alone fa sopravvivere i suoi concorrenti in modo indipendente invece di lavorare con una squadra.