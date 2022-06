Our Son: Billy Porter e Luke Evans nel cast del nuovo film drammatico di Bill Oliver

Our Son, il nuovo film drammatico diretto da Bill Oliver, continua a prendere forma. È stato infatti annunciato che il cast dell'opera comprenderà anche Billy Porter e Luke Evans.

Billy Porter (Pose) e Luke Evans (Nine Perfect Strangers) hanno firmato per recitare nel film drammatico Our Son, del regista Bill Oliver (Jonathan). Il film, scritto da Oliver insieme a Peter Nickowitz, seguirà una coppia divorziata, in lotta per la custodia del figlio di 8 anni. Fernando Loureiro (Frances Ha) e Guilherme Coelho (Oprhans of Eldorado) produrranno tramite la loro azienda, Tigresa, insieme a Eric Binns (Lansky).

Porter è un attore, cantante, regista, compositore e drammaturgo, noto soprattutto per il suo ruolo da protagonista nella serie Pose. L'attore è anche apparso di recente nel remake live-action di Cenerentola di Amazon, The Twilight Zone di CBS e American Horror Story: Apocalypse. Porter sta inoltre facendo il suo debutto alla regia con il film Anything's Possible, scritto da Alvaro García Lecuona. Dirigerà poi una commedia per adolescenti queer, intitolata To Be Real. Ad ottobre, Porter ha pubblicato il suo primo progetto letterario, Unprotected, tramite Abrams Press.

Per quanto riguarda Luke Evans, reciterà nella serie Apple Echo 3 ed apparirà anche nella rivisitazione live-action di Pinocchio firmata da Robert Zemeckis per Disney+. Sul piccolo schermo, Evans ha recentemente recitato nella serie originale di Hulu, Nine Perfect Strangers, ma anche in The Alienist di TNT, nominato agli Emmy, e The Pembrokeshire Murders di ITV. Nel 2017 lo abbiamo visto nella versione live-action de La Bella e la Bestia, ma anche nel franchise di Fast & Furious, in cui ha fatto ritorno tramite cameo.