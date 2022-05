Other Spaces 2: al via le iscrizioni per il laboratorio sulla spazialità che si terrà al Centro Luigi Pecci

Al via le iscrizioni per Other Spaces 2, il laboratorio sulla spazialità organizzato dall'Associazione Red Shoes insieme al Centro Luigi Pecci di Prato e al Premio Solinas; tra gli eventi una masterclass di Michelangelo Frammartino aperta al pubblico.

Al via le iscrizioni per la seconda edizione di OTHER SPACES, laboratorio sulla spazialità organizzato dall'Associazione Red Shoes - Educational che si svolgerà a giugno (17-18-19) e a ottobre (19-20-21).

La novità più importante riguarda il nuovo partner, il Centro per l'arte contemporanea Luigi Pecci di Prato, che, insieme al nostro partner storico, il Premio Solinas, e in collaborazione con il Festival dei Popoli, ospiterà OTHER SPACES #2 nella sua sede.

Il tema dell'edizione 2022 sarà la riconfigurazione dello spazio urbano contemporaneo tra performance, arti visive e politiche dello spazio pubblico.

Il laboratorio, immaginato sulla falsariga della prima edizione, che si svolse online nel 2021 con la partecipazione entusiastica di fotografi, filmmakers, teorici, performers, esperti di nuove tecnologie, intende creare uno spazio di discussione interdisciplinare. L'obiettivo è quello di riunire, in presenza, all'interno di uno spazio espositivo e performativo come il Centro Pecci di Prato, artisti visuali, performers, ricercatori nell'ambito di media studies e nuove tecnologie, creativi, filosofi, sociologi, per discutere su come lo spazio pubblico contemporaneo possa e debba essere ripensato tra arte e immaginazione politica e sociale.

Tra gli ospiti è previsto l'intervento del regista Michelangelo Frammartino che terrà anche una Masterclass aperta al pubblico.

Tutti gli interessati possono visionare il programma e le modalità di iscrizione su: edu.redshoesuk.com/i-nostri-corsi/other-spaces-2.