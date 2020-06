Ossessione senza fine - La vendetta di Sophie: stasera su Rai2 il thriller con Eric Roberts

Nuovo appuntamento con l'alta tensione stasera su Rai2 alle 21:20 dove va in onda Ossessione senza fine - La vendetta di Sophie, thriller girato nel 2018 per il piccolo schermo da Doug Campbell.

Un'adolescente di nome Sophie viene ricoverata in ospedale dopo un terribile incidente d'auto. Fortunatamente per lei, il cardiochirurgo Albert Beck è in ospedale e le salva la vita. Mentre Sophie recupera bene dopo l'operazione, il dottor Beck le dà molte attenzioni, forse troppe al punto che la ragazza inizia a preoccuparsi. Non ha torto, perché presto il dottore mette in atto un piano terribile pur di tenerla tutta per sé...

Con protagonisti Eric Roberts e Anna Marie Dobbins, distribuito negli Stati Uniti da Disney-ABC International Television, La vendetta di Sophie è il terzo capitolo di una trilogia thriller, composta da Ossessione senza fine del 2015 e Ossessione senza fine: Il ritorno del 2016.