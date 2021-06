Ossessione senza fine - Frammenti di un incubo: trama del TV movie in onda stasera su Rai2 in prima visione

Stasera su Rai2 alle 21:20, e in prima visione, va in onda Ossessione senza fine - Frammenti di un incubo, quarto capitolo della serie di TV movie con Eric Roberts.

con protagonista Eric Roberts nei panni del terribile dottor Albert Beck.

Il dottor Albert Beck (Eric Roberts) assume un'altra falsa identità, uccidendo un medico cliente abituale della tavola calda in cui lavora, e ottiene un nuovo lavoro in una clinica del sonno. Ora è il dottor Tanner, impiegato in una clinica psichiatrica in New Mexico.

Qui conosce Michelle (Emilie Ullerup), una paziente affetta da tempo da sexomnia, disturbo che la porta ad avere rapporti sessuali durante il sonno, rapporti di cui non ha memoria. Per dimostrare il proprio stato patologico al dottor Beck, lo seduce.

Ma per il finto dr. Tanner non è finita qui: il giorno successivo conosce Katie (Angeline Appel), nipote di Michelle, e affetta dallo stesso disturbo. Albert ne è affascinato e decide di conquistarla. Il suo piano è semplice: dopo aver isolato la ragazza, invitandola a vivere nella sua dépendance, ucciderà sia Leo, il ragazzo che aveva violentato Katie approfittando del suo disturbo, sia Pamela, il capo della clinica che ha scoperto la sua vera identità, addossando poi la colpa a Michelle.

Sta però commettendo un grosso errore: quello di sottovalutare Michelle...

Ossessione senza fine - Frammenti di un incubo si potrà vedere anche in streaming, in contemporanea alla messa in onda televisiva, nella sezione 'dirette' del portale RaiPlay.