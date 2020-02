Oscar: tutti i film dello scorso decennio nel nostro emozionante tributo video

Quella che ci apprestiamo a vivere sarà la prima Notte degli Oscar del nuovo decennio. La prima dei "nostri" anni Venti. Per questo abbiamo deciso di fare un passo indietro e guardarci alle spalle, cercando di capire come sia stato lo scorso decennio in ottica Oscar.

Nel nostro nuovo ed emozionante montaggio video, curato da Giuseppe Grossi e Gabriele Scarcelli, abbiamo ripercorso le ultime dieci edizioni degli Oscar, dal 2010 al 2019, rievocando tutti i vincitori e gli sconfitti della categoria Miglior Film. Attraverso una serie di parole chiave, abbiamo cercato di riassumere dieci anni di grande cinema nel segno di personaggi iconici, scene memorabili, grandi delusioni, vittorie legittime e film Oscar sopravvalutati. Da The Hurt Locker a Green Book, ecco un decennio da Oscar, visto da noi di Movieplayer.

Ricordiamo che l'appuntamento con gli Oscar 2020 è a domenica 9 febbraio con la cerimonia dei premi che si svolgerà al Dolby Theatre di Los Angeles. Anche quest'anno la cerimonia non avrà un presentatore ufficiale, anche se la consegna dei singoli premi sarà affidata di volta in volta ad una star o a una personalità dell'industria del cinema.