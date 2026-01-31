Oscar 2026, The Alabama Solution: tre detenuti del doc trasferiti in isolamento in carcere senza spiegazioni

Tre detenuti che compaiono in molte scene del documentario candidato all'Oscar The Alabama Solution, sono stati trasferiti in isolamento senza alcuna spiegazione. A riferirlo sono i filmmaker Andrew Jarecki e Charlotte Kaufman e da un avvocato che conosce il caso.

Lo scorso 13 gennaio, le autorità dell'Alabama avrebbero trasferito in isolamento Robert Earl Council 'Kinetik Justice', Melvin Ray e Raoul Poole, rinchiusi nel Kilby Correctional Facility di Mt. Meigs, secondo quanto riportano i media.

I fatti precedenti all'isolamento dei tre detenuti

Il trasferimento in isolamento è stato posto in essere dopo che attivisti esterni al carcere avevano indotto uno sciopero non violento del lavoro in carcere per protestare contro le condizioni disumane delle strutture e il lavoro forzato a cui sarebbero sottoposti i detenuti.

Nel documentario, i tre uomini Council, Ray e Poole forniscono testimonianze dirette e video registrati segretamente che documentano presunte violenze da parte delle guardie, un estremo sovraffollamento, corridoi allagati e altre situazioni di disagio.

I dettagli sulle azioni delle autorità e la candidatura all'Oscar

"Nessuno di loro aveva procedimenti disciplinari in corso" ha affermato l'avvocata per i diritti civili di Tuskegee Tiffany Johnson Cole "Per quanto ne so, non è stata loro fornita alcuna documentazione ufficiale che spieghi il perché [dell'isolamento]... Non è ancora chiaro il motivo del trasferimento né per quanto tempo vi resteranno".

Charlotte Kaufman ha aggiunto: "Ciò che è così inquietante è che [le autorità carcerarie statali] non sono tenute a fornire un 'perché'. Possono trasferire improvvisamente le persone dal luogo in cui vivono a una nuova struttura dove vengono di fatto tenute in isolamento totale, sottrarre tutti i loro effetti personali, interrompere i contatti con i familiari e tagliarle fuori dal mondo esterno".

The Alabama Solution è entrato nella shortlist per l'Oscar al miglior documentario lo scorso mese e il 22 gennaio è stato annunciato come candidato agli Academy Award, insieme a Come See Me in the Good Light, Cutting Through Rocks, Mr. Nobody Against Putin e The Perfect Neighbor.