Gli Oscar 2026 parlano italiano grazie a Valentina Merli e ai suoi "baci proibiti"

Viene da Bologna l'unica vincitrice italiana dell'ultima edizione dei Premi Oscar per il cortometraggio Two People Exchanging Saliva

Valentina Merli con in mano il suo Oscar
NOTIZIA di 16/03/2026

Non è mancata l'Italia all'ultima edizione degli Oscar, con la vittoria di Valentina Merli per il suo cortometraggio Two People Exchanging Saliva, di cui è stata produttrice. Il corto è stato premiato ex equo con The Singers.

Chi è Valentina Merli, unica vincitrice italiana agli Oscar 2026?

È una produttrice cinematografica italiana originaria di Bologna che da molti anni lavora tra l'Italia e la Francia, soprattutto nel cinema d'autore e nei progetti internazionali indipendenti. Dopo una laurea in giurisprudenza all'Università di Bologna, ha iniziato a lavorare nel settore della produzione e delle vendite cinematografiche, collaborando con varie società tra Francia e Italia.

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In seguito si è trasferita stabilmente a Parigi, dove ha cofondato la casa di produzione Misia Films insieme alla produttrice argentina Violeta Kreimer, con l'obiettivo di sostenere nuovi registi e progetti a metà tra cinema, arti visive e sperimentazione. Merli è diventata nota a livello internazionale proprio grazie al cortometraggio Two People Exchanging Saliva, diretto da Natalie Musteata e Alexandre Singh, di cui è una delle produttrici.

Baci proibiti, di cosa parla il corto Two People Exchanging Saliva

Il film, una storia surreale ambientata in una società in cui perfino baciarsi è proibito, ha avuto grande successo nei festival internazionali e ha vinto numerosi premi prima di arrivare agli Oscar.

Alla cerimonia il cortometraggio ha conquistato l'Oscar per il miglior cortometraggio (ex aequo con The Singers), rendendo Merli una delle produttrici premiate e contribuendo a portare un riconoscimento importante anche al cinema indipendente europeo.

Le parole del ministero della cultura

Dopo la premiazione, il Sottosegretario Borgonzoni ha dichiarato: "All'italiana che brilla nella notte delle stelle vanno le mie più sincere congratulazioni per questo importante traguardo, che porta ancora una volta il talento italiano sotto i riflettori internazionali. Un riconoscimento prestigioso che premia l'originalità, le competenze e la visione di una professionista che, pur lavorando all'estero, continua a rappresentare al meglio la qualità e la creatività del nostro cinema".