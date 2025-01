Oscar 2025, la gioia di Isabella Rossellini: "Vorrei che i miei genitori fossero vivi, penso a David Lynch"

L'attrice ha conquistato la sua prima nomination in carriera come miglior attrice non protagonista per il film Conclave

Dopo una lunga carriera costellata di successi, Isabella Rossellini è riuscita a ottenere la sua prima nomination ai Premi Oscar.

La candidatura è arrivata grazie alla sua performance in Conclave, film di Edward Berger che ha ottenuto in totale ben otto candidature agli Oscar 2025. Nominata nella categoria di Miglior attrice non protagonista, confermando i pronostici della vigilia, questo riconoscimento è arrivato grazie alla sua interpretazione della Sorella Agnes.

Ovviamente, l'attrice, figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, non ha potuto contenere la propria felicità e il suo primo pensiero è andato ai suoi genitori, due delle figure più emblematiche del cinema del passato, hollywoodiano e italiano insieme.

Conclave: un'immagine di Isabella Rossellini

"Quando ero giovane, venivo sempre identificata come la figlia di Ingrid Bergman e Roberto Rossellini. Con l'avanzare dell'età, questo non accade più così di frequente e mi manca soprattutto oggi. Vorrei che i miei genitori fossero vivi per festeggiare con me questo grande onore", ha dichiarato l'attrice alla stampa.

Non poteva mancare l'omaggio a David Lynch, scomparso giovedì scorso e con cui Isabella Rossellini ha avuto una relazione dal 1986 al 1990 e che l'ha diretta in Velluto Blu e Cuore selvaggio.

"Inoltre, oggi, con questa gioia, la mia mente non può fare a meno di soffermarsi sull'aldilà di David Lynch. La nostra collaborazione è stata fondamentale per la mia comprensione dell'arte della recitazione. È il mio passato, tutto ciò che ho dentro, che ho portato nella mia interpretazione di Suor Agnes nel film Conclave, lavorando sotto la chiara e nitida direzione di Edward Berger, il suo incredibile cast e la sua troupe, in particolare l'incomparabile Ralph Fiennes. Grazie all'Academy. Sono molto onorata".