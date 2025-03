Oscar 2025: Daryl Hannah lancia un messaggio politico sul palco

Nonostante una cerimonia all'insegna dello spettacolo e dell'intrattenimento, gli Oscar 2025 hanno vissuto uno dei loro momenti più intensi quando Daryl Hannah ha preso il microfono e ha pronunciato due parole cariche di significato: "Slava Ukraini".

Oscar 2025: Daryl Hannah e il "Slava Ukraini"

L'attrice, nota per il suo impegno politico e sociale, ha così acceso i riflettori sulla guerra in Ucraina, una delle crisi geopolitiche più gravi degli ultimi anni, rompendo il clima di apparente neutralità che aveva caratterizzato la serata fino a quel momento.

Gli Oscar di quest'anno si sono distinti per la loro volontà di evitare temi divisivi, con un'impostazione più concentrata sulla celebrazione del cinema e dello spettacolo. Tuttavia, il breve ma incisivo intervento di Daryl Hannah ha dimostrato come il palcoscenico degli Academy Awards resti una delle arene più potenti per lanciare messaggi di rilevanza globale.

Il suo "Slava Ukraine", ovvero "Gloria all'Ucraina", è uno slogan di resistenza e speranza, ampiamente utilizzato a livello internazionale per sostenere il popolo ucraino nella sua lotta contro l'invasione russa. Le sue parole sono state accolte con un misto di applausi e momenti di silenzio, segno che il pubblico in sala ha percepito il peso di quell'affermazione.

Negli ultimi anni, diverse star di Hollywood hanno espresso il loro sostegno all'Ucraina, con iniziative di raccolta fondi e dichiarazioni pubbliche. Tuttavia, a distanza di più di due anni dall'inizio del conflitto, l'attenzione mediatica sembra essersi affievolita. Il gesto di Daryl Hannah ha quindi riportato il tema sotto i riflettori, ricordando che il cinema, pur essendo un'arte di evasione, non può rimanere indifferente alle tragedie del mondo reale.

Non è la prima volta che una star usa il palco degli Academy Awards per affrontare temi politici. Basti pensare ai discorsi di Marlon Brando nel 1973, quando rifiutò l'Oscar per protestare contro la discriminazione dei nativi americani, o di Sean Penn nel 2009, in difesa dei diritti LGBTQ+.

Il messaggio di Daryl Hannah potrebbe essere breve, ma il suo significato è chiaro: il cinema non può rimanere in silenzio davanti alle ingiustizie.