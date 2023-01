Oscar 2023: su Sky andrà in onda la cerimonia di premiazione degli Academy Awards: ecco quando

Domenica 12 marzo su Sky, e in streaming su NOW, sarà disponibile la diretta della 95ª edizione degli Academy Awards, che andrà in onda direttamente dal Dolby Theatre di Los Angeles.

Con l'annuncio delle nomination di oggi entra nel vivo l'attesa per la lunga notte degli Oscar 2023, che decreterà i migliori film e i migliori artisti del 2022: anche quest'anno la cerimonia di premiazione della 95ª edizione degli Academy Awards sarà trasmessa su Sky e in streaming su NOW.

La diretta della premiazione si terrà Domenica 12 marzo 2023 e, al fine di celebrare questo attesissimo appuntamento e accompagnare gli spettatori attraverso il meglio della cinematografia da Oscar, da sabato 4 a venerdì 17 marzo Sky Cinema Collection (canale 303) diventa Sky Cinema Oscar, un canale interamente dedicato ai film insigniti con la statuetta più ambita, con oltre cento titoli.

Una programmazione che nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo, culminerà con la diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles degli Academy Awards. Infine, su Sky sono disponibili anche alcuni dei film candidati quest'anno come Elvis, candidato ad otto premi tra cui miglior film, miglior attore protagonista con Austin Butler, miglior montaggio, migliore scenografia, migliore fotografia, migliori costumi, miglior sonoro, miglior trucco e acconciature, già disponibile su Sky Primafila.

Per quanto riguarda la programmazione di Sky Cinema Oscar, sono da non perdere quattro film premiati agli Oscar 2022: il trionfatore dell'ultima edizione, remake del francese La famiglia Bélier, Coda - I segni del cuore, il biopic con Will Smith sulle sorelle tenniste Venus e Serena Williams, Una famiglia vincente - King Richard, la pellicola scritta e diretta da Kenneth Branagh Belfast, premiato per la sceneggiatura originale; e l'adattamento del racconto di Haruki Murakami Drive My Car, miglior film internazionale.