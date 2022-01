Oscar 2022: Ricky Gervais condurrebbe la cerimonia gratis, ad una condizione

Ricky Gervais ha detto di essere disposto a condurre la cerimonia degli Oscar 2022 gratuitamente ad una precisa condizione: 'Non credo che accadrà'.

Dopo tre anni di cerimonia senza conduttori, gli Oscar 2022 torneranno ad avere un conduttore. Secondo quanto riportato da IndieWire, Ricky Gervais potrebbe essere la persona designata a condurre gli Oscar nel 2022. L'attore ha anche fatto sapere che, qualora gli venisse concessa totale libertà e autonomia di scrittura, sarebbe disposto a condurre la cerimonia gratuitamente.

Tuttavia, difficilmente un'ipotesi del genere si realizzerà. Ricky Gervais, infatti, ha presentato i Golden Globe dal 2010 al 2012, nel 2016 e nel 2020, e ha brillato per sagacia e spirito politicamente scorretto. A detta dell'attore, la sua comicità priva di filtri sarebbe più adatta ai Golden Globe che agli Oscar. Mai dire mai, però! Nel corso del tour promozionale di After Life, Gervais ha raccontato: "La cosa bella dei Golden Globe è che gli organizzatori mi hanno dato carta bianca. Avrei potuto scrivere qualsiasi cosa. Agli Oscar non lasceranno mai accadere una cosa del genere! E io impazzirei!".

Ricky Gervais in uno momento della cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2010

Mentre le prospettive di vedere Ricky Gervais alla conduzione della prossima edizione degli Oscar 2022 si fanno sempre più remote, altri pretendenti alla conduzione sembrano farsi avanti. Anche l'ipotesi che Pete Davidson possa presentare la cerimonia si allontana sempre più.

Recentemente, il profilo Twitter degli Academy Award è intervenuto sul social per chiedere ai fan quale fosse il loro presentatore preferito. Ancora una volta, a quanto pare, si potrebbe puntare su un'organizzazione "fan service" in modo tale da massimizzare i desideri degli spettatori.