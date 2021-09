Oscar 2022: l'Academy valuta alcune modifiche per far risalire gli ascolti

L'Academy sta pensando di modificare la scaletta degli Oscar 2022 per far risalire gli ascolti, come riportato dall'insider di Hollywood Matthew Belloni.

Dopo il flop degli Oscar 2021, i quali hanno registrato gli ascolti più bassi nella storia dell'evento cinematografico, l'Academy sta pensando di apportare alcune modifiche alla scaletta degli Oscar 2022, nel tentativo di risvegliare l'interesse del pubblico.

La notte degli Oscar rappresenta uno degli eventi più glamour e amati del panorama internazionale. Negli ultimi due anni, però, è stato riscontrato un importante calo degli ascolti ed è per questo motivo che l'Academy sta pensando di implementare alcuni cambiamenti nel tentativo di attirare nuovamente l'interesse del grande pubblico. La scorsa stagione dei premi e la stessa cerimonia degli Academy Awards sono state fortemente colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria, con la finestra per l'idoneità dei film alla nomination che è stata estesa di due mesi fino alla fine di febbraio 2021. La cerimonia è stata anche molto diversa dalle trasmissioni precedenti in quanto è stata trasferita alla Union Station dal Dolby Theatre. Anche l'ordine in cui sono stati presentati i premi è stato inaspettatamente rimescolato: il premio finale è stato infatti quello di Miglior Attore, anziché quello di Miglior Film.

Tra i momenti salienti della serata ricordiamo la vittoria di Chloé Zhao come miglior regista per il suo Nomadland, quella di Frances McDormand come miglior attrice per la terza volta in carriera e quella di Anthony Hopkins per The Father, nonostante il favorito fosse Chadwick Boseman, per la sua ultima performance in Ma Rainey's Black Bottom. I rapporti successivi alla serata hanno però indicato che gli Oscar del 2021 sono stati i meno seguiti nella storia del prestigioso evento.

Per tentare di risollevare gli ascolti, il consiglio di amministrazione dell'Academy sta pensando ad alcune modifiche. Come riportato nella newsletter What I'm Hearing dell'insider di Hollywood Matthew Belloni, alcune categorie di premi, come quelle dedicate ai cortometraggi, dovrebbero essere presentate prima dello show o durante le pause pubblicitarie, con un breve ringraziamento che troverebbe spazio durante la trasmissione principale. Le modifiche che saranno apportate punteranno a rendere la serata degli Oscar una vera e propria celebrazione dei singoli film e meno una competizione tra questi titoli. Belloni cita poi i "gusti sempre più di nicchia dei membri dell'Academy" come il motivo per cui la maggior parte delle persone non ha visto i film in competizione per i premi. Secondo un sondaggio condotto prima degli Oscar 2021, infatti, il pubblico non conosceva la maggior parte dei candidati dell'anno per il miglior film. A questo punto non resta che scoprire se tali modifiche faranno effettivamente la differenza durante la notte degli Oscar 2022, in programma il 27 marzo del prossimo anno.