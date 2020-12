Oscar 2021: niente Zoom, la cerimonia sarà dal vivo

Dubbi sulle modalità con cui si terrà la Notte degli Oscar 2021? L'Academy rassicura che farà di tutto per organizzare un evento dal vivo e non su Zoom.

Non ci saranno Oscar virtuali né discorsi di ringraziamento su Zoom. La cerimonia di consegna degli Oscar 2021 sarà dal vivo, come dichiara un portavoce dell'Academy e di ABC a Variety.

In seguito all'emergenza sanitaria globale, l'Academy of Motion Arts and Sciences ha fatto slittare la cerimonia di consegna dei premi al 25 aprile 2021. Secondo fonti vicini all'Academy, la speranza dell'organizzazione era quella di permettere a una maggior quantità di film di partecipare alla competizione.

Adesso gli organizzatori si starebbero concentrando sull'organizzazione della Notte degli Oscar in modo da impedire che l'emergenza offuschi lo stardom e il fascino dell'evento cinematografico. Al momento è difficile capire come il pubblico possa riempiere le 3.400 poltrone del Dolby Theatre di Los Angeles, dove la cerimonia ha luogo abitualmente, ma come ha rivelato un publicist, "l'Academy ha fatto un sopralluogo del Dolby Theatre recentemente per valutare tutte le possibili opzioni".

A settembre, la cerimonia di consegna degli Emmys è stata organizzata come evento ibrido con il conduttore Jimmy Kimmel in scena e la maggior parte del candidati collegati da casa su Zoom. Prima degli Oscar, il banco di prova saranno le quattro cerimonie in arrivo: i Golden Globes (Feb. 28), i Critics Choice Awards (March 7), i SAG (March 14) e i BAFTA (April 11) che apriranno la strada all'evento più prestigioso.

Glenn Close contesta l'Oscar di Gwyneth Paltrow per Shakespeare in Love: "Non ha senso"

Lo scorso luglio, in un comunicato stampa, i Globes, premio consegnato dalla Hollywood Foreign Press Association, hanno dichiarato che la loro cerimonia verrà trasmessa live dal Beverly Hilton di Beverly Hills e sarà condotta da Tina Fey e Amy Poehler. Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli.