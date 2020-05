Oscar 2021: la cerimonia di premiazione verrà posticipata?

La cerimonia di consegna degli Oscar 2021 potrebbe essere posticipata. A rivelarlo è stata una fonte vicina all'Academy che ha parlato della possibilità a Variety.

La persona, che ha voluto mantenere l'anonimato, ha confermato che l'edizione n. 93 degli annuali riconoscimenti assegnati dall'Academy of Motion Picture Arts and Sciences potrebbe non svolgersi come previsto, fino a questo momento, nella serata del 28 febbraio 2021.

La fonte vicina agli Oscar ha dichiarato che "è possibile che sia posticipata", nonostante per ora ABC non abbia parlato di possibili cambiamenti.

Ad aprile, parlando degli Oscar 2021, era stato comunicata l'intenzione di modificare, considerando l'attuale situazione mondiale, alcune delle regole da rispettare per essere in corsa per una nomination, dimostrando apertura nei confronti dei titoli distribuiti in streaming non potendo rispettare i progetti legati alla distribuzione presi in precedenza.

Il presidente dell'Academy, David Rubin, aveva ammesso: "Sapere come sarà la situazione del settore è attualmente impossibile. Vogliamo celebrare il cinema ma non sappiamo esattamente come si evolverà la situazione".