Oscar 2020, Taika Waititi nasconde la statuetta sotto la poltroncina (VIDEO)

Gli Oscar 2020 hanno decretato Taika Waititi autore della Migliore Sceneggiatura Non Originale dell'anno per il suo JoJo Rabbit, e il regista/sceneggiatore/produttore/attore ha deciso di "mettere al sicuro" la statuetta appena vinta sotto una delle poltroncine del Dolby Theatre di Los Angeles.

Vincere un Oscar dev'essere una sensazione davvero unica e indescrivibile, e una volta conquistata l'agognata statuetta, probabilmente c'è chi sarebbe disposto a portarsela anche a letto o in bagno...

Ma la verità è che i soddisfatti vincitori, a una certa, devon pur tornare al loro posto in sala (specialmente se c'è la possibilità di essere chiamati di nuovo sul palco). Cosa farne, dunque, del dorato trofeo? Dove metterlo nel frattempo?

Taika Waititi sembrerebbe aver trovato una soluzione - se non proprio ideale - abbastanza pratica, gentilmente mostrataci da Brie Larson.

L'attrice di Captain Marvel e Avengers: Endgame ha infatti ripreso col telefono il collega del Marvel Cinematic Universe mentre era intento a nascondere l'Oscar appena vinto sotto la poltroncina antistante, in modo da non doverlo tenere in mano tutto il tempo, metterlo al riparo, ed evitare che qualcuno ci inciampasse.

Funzionale, no?

Il video, ovviamente, è finito subito su Twitter, e la scena verrà sicuramente catalogata come una delle più memorabili della serata.