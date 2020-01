Oscar 2020, Rian Johnson reagisce alla nomination; "Sono totalmente sorpreso"

Rian Johnson ha commentato la nomination agli Oscar 2020 grazie alla sceneggiatura originale di Cena con delitto - Knives out, una delle rivelazioni di questa stagione cinematografica.

Il filmmaker ha dichiarato parlando della candidatura ottenuta grazie ai voti dei membri dell'Academy: "Sono stupito. Abbiamo semplicemente cercato di realizzare un film divertente che il pubblico potesse apprezzare. Non avremmo mai immaginato di ritrovarci a fare delle conversazioni come questa".

Il filmmaker ha spiegato parlando di Cena con delitto - Knives Out: "Parte di ciò che ha aiutato a creare quel cast è stata la velocità: Daniel Craig aveva davvero poco tempo a disposizione per girare prima di tornare sul set di Bond. Si è trattato letteralmente di 'Potete venire a Boston tra due settimane e girare quel film?'".

Rian Johnson ha aggiunto parlando di un possibile sequel del film che gli ha permesso di ottenere una prestigiosa candidatura (qui tutte le nomination degli Oscar 2020): "Dico sempre 'Se questo film va bene al box office sarei elettrizzato all'idea di girare un sequel'. Ma devono accadere molte cose. Devo scrivere una sceneggiatura. La cosa divertente è pensarlo in un contesto simile ad Agatha Christie con personaggi come Poirot e Miss Marple. In quel senso si può puntare in alto. La situazione è 'Quale sarà il prossimo caso?'. Non si tratta di costruire una mitologia intorno al personaggio".

Rian ha inoltre rivelato che non ha escluso di tornare nel mondo di Star Wars: "Sto ancora parlando alla Lucasfilm ma non hanno ancora annunciato nulla".