Oscar 2020: il regista di Parasite eguaglia un record di Walt Disney

Gli Oscar 2020 sono stati teatro del trionfo di Parasite di Bong Joon-ho con quattro statuette vinte dal regista sudcoreano. Le stesse quattro che gli valgono, un record detenuto finora solo da Walt Disney anche se non ufficialmente.

Nella storia degli Academy Award, l'unica persona ad aver vinto a nome suo quattro Oscar in un'unica edizione era stata, fino alla scorsa domenica, Walt Disney. Il Papà di Topolino aveva vinto un Oscar per ognuno di questi quattro progetti: Deserto che vive (Miglior Documentario), Cacciatori eschimesi (Miglior Corto Documentario), Tà-tà Tì-tì Zin-zin Bum! (Miglior Corto Animato) e Il Paese degli Orsi (Miglior Corto Two-Reel).

Bong Joon-ho, invece, ha conquistato l'Academy nelle categorie Miglior Regia, Miglior Film, Miglior Sceneggiatura Originale e Miglior Film Straniero con il suo Parasite, presentato in anteprima al Festival di Cannes e già vincitore della Palma d'Oro in quell'occasione.

Ma perché, allora, il record non può essere considerato ufficiale? A quanto pare, stando a quanto riportato anche da Yahoo!, tecnicamente il Premio per il Miglior Film Straniero viene assegnato al Paese, e non all'individuo.

Dettagli, che però contano (almeno sull'albo dei record).

Ad ogni modo, di motivi per festeggiare il regista ne ha già tanti, e nessuno potrà dire che non ha comunque riscritto la storia della prestigiosa kermesse.