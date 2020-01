Oscar 2020: per la prima volta una donna dirigerà l'orchestra durante la cerimonia

Gli Oscar 2020 avranno per la prima volta una donna a condurre l'orchestra in occasione della cerimonia di premiazione che si svolgerà il 9 febbraio al Dolby Theatre di Los Angeles.

Sul palco della novantaduesima edizione dei premi assegnati dai membri dell'Academy salirà infatti Eimear Noone che avrà il compito di dirigere l'orchestra per eseguire dal vivo degli estratti delle cinque colonne sonore nominate agli Oscar 2020. Attualmente non è stato svelato se i brani faranno parte di un medley o verranno eseguiti singolarmente e se l'orchestra apparirà in scena.

L'artista irlandese ha dichiarato: "I meravigliosi produttori degli Oscar hanno deciso che avrebbero finalmente voluto vedere donna a dirigere l'orchestra dopo tutti questi anni". Noone ha inoltre voluto ringraziare Rickey Minor, Direttore musicale degli Oscar, per il sostegno dato alla musica e ai musicisti. Eimear ha poi proseguito lodando la generosità del collega che le ha offerto la possibilità di occuparsi di un momento così significativo: "I compositori sono i miei eroi e le mie eroine, che saranno seduti tra il pubblico e di cui eseguirò le musiche". Noone ha ammesso inoltre di sentire la pressione per l'incarico così importante: "Fortunatamente per me ho degli amici nell'orchestra e sulla pagina di fronte a me. Cambia il background, ma i piccoli punti neri sulla pagina per me rappresentano sempre una casa. Non importa in quale nazione mi trovi o in quale teatro, la musica è dove sono la mia mente e il mio cuore". L'artista ha concluso dichiarando: "Essere lì sarà un onore e aiuta a normalizzare qualcosa che faccio tutti i giorni. Le bambine di tutto il mondo potranno vedere quel momento e dire 'Penso che lo farò anche io'. Quello è ciò che voglio".

Prima di approdare agli Oscar 2020, Eimear Noone, nata a Kilconnell in Irlanda, ha già scritto un'altra pagina di storia quando a 19 anni è stata la prima donna a dirigere l'orchestra della Dublin National Concert Hall.