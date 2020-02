Oscar 2020, la Visual Effects Society contro l'Academy per le battute di Cats: "Una mancanza di rispetto"

Sul palco degli Oscar 2020 c'è stato spazio per delle battute riguardanti il flop di Cats e la Visual Effects Society ha deciso di reagire accusando l'Academy di aver sminuito il lavoro delle persone che hanno partecipato al progetto.

Un comunicato inviato a Variety ha infatti criticato duramente le battute pronunciate da James Corden e Rebel Wilson sull'adattamento del musical diretto dal regista Tom Hooper di cui sono stati protagonisti. La Visual Effects Society ha sottolineato: "La scorsa notte, presentando l'Academy Award per i migliori effetti visivi, i produttori hanno scelto di renderli materiale per delle battute, e hanno suggerito che dei cattivi effetti visivi fossero i colpevoli per i risultati insoddisfacenti del film Cats. I migliori effetti visivi al mondo non potranno compensare una storia raccontata male. La Visual Effects Society si concentra nel riconoscere, far compiere passi in avanti e onorare gli effetti visivi come forma d'arte e assicurarsi che gli uomini e le donne che lavorano nel settore siano valorizzati nel modo giusto".

Il messaggio condiviso sul palco è stato considerato particolarmente negativo: "In una serata completamente dedicata all'onorare il lavoro di artisti di talento, è immensamente deludente che l'Academy abbia usato gli effetti visivi per fare una battuta. Ha umiliato la comunità globale di esperti in VFX che compie un lavoro incredibile, stimolante e visivamente incredibile per realizzare la visione dei filmmaker. I nostri artisti, tecnici e innovatori meritano rispetto per il loro straordinario contributo al settore e non dovrebbe essere utilizzato come capro espiatorio per suscitare delle risate. In futuro speriamo che l'Academy renda onore in modo corretto all'arte degli effetti visivi e di tutti i mestieri, tra cui la fotografia e il montaggio, perché lo meritiamo tutti".