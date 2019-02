Oscar 2019: Madonna e Lady Gaga insieme in una foto che è già storia!

Marica Lancellotti

Gli Oscar 2019 non hanno portato a Lady Gaga solo la prima statuetta assegnata dall'Academy, ma anche una nuova amica: Madonna! Le due artiste sono state fotografate insieme durante l'after party degli Oscar organizzato dalla stessa regina del pop.

Dopo 8 anni di voci sulla presunta rivalità delle due, alimentata più che altro dalle rispettive fanbase, le dirette interessate hanno reso chiaro quale sia il loro punto di vista sulla vicenda: a legarle c'è un rapporto di reciproca stima. Pochi l'avrebbero detto dopo le accuse di plagio lanciate da Madonna durante un World Tour e dopo le continue frecciatine, ma a quanto pare, se anche qualche screzio c'è stato, hanno deciso di lasciarsi tutto alle spalle. E non importa se anche A Star Is Born ha rischiato di diventare un nuovo tassello nella storia della loro rivalità, con Madonna che ha accusato la collega di aver usato spesso, nel tour promozionale del film, una frase che lei aveva utilizzata per prima. D'altronde la stessa Lady Gaga non ha mai negato di essere la più grande fan di Madonna.

Così il fotografo del magazine TIME ha potuto immortalare uno scatto epico, almeno per le due "tifoserie": Stefani Germanotta sorridente tra le braccia di Madonna, mentre stringe forte a sé l'Oscar vinto poco prima per Shallow, giudicata la migliore canzone originale. E, nonostante l'assoluto divieto di postare contenuti sui social, alla fine è spuntato anche un video che farà ricredere anche i più ostinati.