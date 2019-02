Oscar 2019: Lady Gaga, la tv cinese ha censurato le sue apparizioni

Lady Gaga è stata una delle protagoniste della cerimonia degli Oscar 2019, ma i fan cinesi non hanno potuto vedere la star: la cerimonia è stata infatti censurata da Mango TV. La popstar è stata rimossa totalmente per quanto riguarda la performance di Shallow, brano che ha conquistato la preziosa statuetta assegnata dall'Academy, e durante la presentazione delle candidate al premio come Miglior Attrice Non Protagonista è stata resa irriconoscibile modificando le sequenze in cui appare, rendendo il suo volto sfocato.

Su Weibo, la piattaforma social più utilizzata in Cina, sono quindi apparsi gli screenshot di quanto trasmesso sugli schermi, rivelando la presenza di un rettangolo pixelato al posto dell'immagine della protagonista di A Star Is Born.

Online, inoltre, Lady Gaga non era nemmeno presente nella lista delle candidate, lasciando spazio solo a Olivia Colman, Yalitza Aparicio, Glenn Close e Melissa McCarthy.

China Central Television, l'emittente nazionale, sembra invece non aver censurato la presenza della cantante, tuttavia i suoi fan hanno chiesto delle scuse ufficiali e un critico musicale molto seguito in Asia ha scritto pubblicamente: "Il modo in cui Mango TV ha gestito la questione è stato irrispettoso. Spero che possano rispondere ai fan".

Per ora non c'è stato alcun commento ufficiale da parte dei portavoce di Mango TV e la causa di questo "provvedimento" nei confronti di Lady Gaga potrebbe essere legata al suo incontro con il Dalai Lama durante una conferenza avvenuta nel 2016, evento che aveva avuto delle conseguenze negative per quanto riguarda la diffusione della sua musica.

Mango TV, durante la messa in onda degli Oscar, aveva già censurato il discorso di Rami Malek dopo la sua vittoria: l'attore aveva infatti parlato dell'omosessualità di Freddie Mercury e le sue parole sono state considerate inappropriate.