Orzowei - Il figlio della Savana, la serie cult arriva per la prima volta in DVD

Dynit ha annunciato la messa in vendita in formato homevideo dello show, tratto dal romanzo scritto da Alberto Manzi, che aveva conquistato gli spettatori negli anni '70.

Il progetto per il piccolo schermo era diventato uno dei più seguiti sugli schermi italiani nel 1977, conquistando il cuore di moltissimi spettatori.

Cosa racconta Orzowei - Il figlio della Savana

L'adattamento del libro Orzowei, il figlio bianco del Piccolo Re era stato girato in Kenya tra il 1974 e il 1975. Inizialmente le riprese dovevano essere effettuate in Sudafrica e in Uganda, ma dai due governi non fu concessa l'autorizzazione necessaria.

La sceneggiatura era stata firmata dallo stesso Alberto Manzi, ispirandosi al suo racconto omonimo, senza però accennare alla reale situazione politica della colonizzazione africana. Tra le pagine e negli episodi, tuttavia, emergono temi universali come l'antirazzismo, la pace e l'umanità, ma anche la violenza e il rifiuto umano.

Diretta da Yves Allégret e ambientata nell'Africa coloniale, Orzowei - Il figlio della Savana racconta la storia di Isa (interpretato da Peter Marshall), soprannominato Orzowei, un ragazzo bianco abbandonato da bambino e cresciuto da una tribù africana. Nonostante la sua educazione e i valori appresi nel villaggio, Isa non viene mai davvero accettato: per i neri è uno straniero, per i bianchi è invece un diverso. La lotta del giovane protagonista per trovare un posto nel mondo diventa metafora universale del conflitto tra culture e del desiderio di integrazione.

I realizzatori della serie

Nel cast della serie, oltre al protagonista Peter Marshall - scomparso prematuramente nel 1986 in un incidente automobilistico in Sudafrica - ci sono star internazionali come Bonne Lubega, Stanley Baker, Doris Kunstmann, Vincenzo Crocitti, Giorgio Dolfin, Oliver Litando, James Falkland e Robert McIntire.

Tra gli interpreti c'erano anche veri membri di una tribù Masai e attori teatrali provenienti da Nairobi.

Yves Allégret, che nel 1987 ha ottenuto il César postumo alla carriera, è stato il regista del progetto.

La colonna sonora è invece firmata dagli Oliver Onions, ovvero i fratelli Guido e Maurizio De Angelis, mentre il brano della sigla di testa è stato persino in grado di raggiungere il primo posto nella classifica dei singoli in Germania nel 1977.

I tredici episodi, della durata di circa 25 minuti, sono stati trasmessi in Italia sugli schermi RAI dal 28 aprile 1977 nella fascia pre-serale. Dal 1982 la serie non fu più trasmessa né in Italia né all'estero.