L'oroscopo 2021 di Paolo Fox oggi a Domenica In, in diretta su Rai1

Prima puntata del nuovo anno per Domenica In, oggi su Rai1 alle 14:00, e Mara Venier non poteva che tornare in studio in compagnia dell'astrologo Paolo Fox e del suo oroscopo 2021.

In collegamento tanti ospiti, ormai amici della trasmissione: Giovanna Botteri, Don Antonio Mazzi, Ferzan Ozpetek, Guillermo Mariotto, Eleonora Daniele, Fausto Leali e Sandra Milo. Giovanna Ralli, che il 2 gennaio ha compiuto 86 anni, festeggerà il suo compleanno nello studio di Domenica In e si racconterà tra aneddoti e ricordi di carriera e vita privata.

Poi Alba Parietti presenterà il suo libro "La cacciatrice di narcisi" e sarà protagonista di un'ampia intervista con Mara Venier, mentre per la musica, Roby Facchinetti canterà il nuovo singolo "Invisibili", scritto con Stefano D'Orazio e che fa parte dell'album "Inseguendo la mia musica". L'attrice Cristiana Capotondi invece presenterà il film tv Chiara Lubich - L'amore vince tutto in onda su Rai1, in prima serata, stasera, per la regia di Giacomo Campiotti.

Per lo spazio dedicato all'informazione medico-scientifica, interverrà in studio il Vice Ministro della Salute Pierpaolo Sileri per fornire aggiornamenti sulla Campagna di vaccinazione nel nostro Paese e sull'arrivo dei nuovi vaccini.