Orlando Bloom nel cast di Wizards!, film con star Pete Davidson

Orlando Bloom sarà uno dei protagonisti di Wizards!, il nuovo film diretto da David Michôd.

Il progetto sarà prodotto da A24 e Plan B Entertainment, mentre la sceneggiatura è firmata da Joel Edgerton e Michôd.

Il film Wizards! racconterà la storia di due sventurati dipendenti di un bar sulla spiaggia, che fumano erba e si ritrovano nei guai quando si imbattono in un bottino rubato che avrebbero dovuto lasciare dove si trovava.

I protagonisti saranno Pete Davidson e Franz Rogowski e nel cast, oltre a Orlando Bloom, ci saranno anche Naomi Scott e Sean Harris.

Nel team della produzione ci sarà anche Liz Watts, che ha già collaborato con David Michôd in occasione di The Rover, di See-Saw Films.

A24 e Plan B hanno già lavorato insieme al regista altre due volte realizzando War Machine e The King.

Orlando Bloom, prossimamente, tornerà inoltre sugli schermi televisivi in occasione della seconda stagione di Carnival Row.