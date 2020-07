Orlando Bloom annuncia la morte del suo cane Mighty e il tatuaggio in suo onore

Orlando Bloom, dopo quasi una settimana di ricerche, ha dovuto annunciare la morte del suo amato cane Mighty e online ha condiviso le foto e i video con cui dice addio al suo amico e svela il tatuaggio in suo onore. Negli ultimi giorni l'attore aveva lanciato molti appelli nella speranza che qualcuno lo aiutasse a ritrovare il membro a quattro zampe della sua famiglia e online erano apparse anche le foto che lo mostravano impegnato nella ricerca insieme alla sua compagna Katy Perry, incinta della loro figlia.

Su Instagram Orlando Bloom ha ora dichiarato che Mighty è stato ritrovato senza vita: "Ho pianto talmente tanto in questa settimana, più di quanto pensassi fosse possibile, ed è stato catartico e in grado di guarire". L'attore ha poi inoltre ricordato che ha fatto tutto il possibile per ritrovare il proprio cane, aggiungendo poi: "Sono così grato per aver imparato dal mio piccolo Mighty che l'amore è eterno e il vero significato della devozione. Sono certo che mi stava guardando dall'alto mentre lo cercavo in ogni cortile e sapeva che stavo facendo tutto il possibile per rispettare il nostro legame".

Orlando ha quindi spiegato l'affetto che lo legava all'animale: "Era più di un compagno, era certamente un legame tra anime".

Aver perso per sempre Mighty ha ferito profondamente Bloom: "Mi dispiace. Ti voglio bene. Grazie".

La star ha voluto inoltre ringraziare la comunità che gli ha permesso di compiere le proprie ricerche e lo ha sostenuto: "Vedere il meglio delle persone persino nel peggiore dei momenti è stato rassicurante". I successivi ringraziamenti sono stati rivolti all'organizzazione che lo ha aiutato in questa settimana e a Scott Campbell che ha realizzato il tatuaggio in onore di Mighty.