Orietta Berti: "Mi chiesero di posare nuda per Playboy, ma rifiutai", ecco perché

Playboy offri ad Orietta Berti una cifra da capogiro per farla posare nuda: la cantante rifiutò per non far dispiacere la madre.

Orietta Berti ha avuto la possibilità di posare nuda per Playboy ma ha rifiutato; la cantante emiliana temeva la reazione della madre, come ha rivelato in un'intervista al Corriere della Sera.

Orietta Berti in una scena di Tutti i padri di Maria

La seconda giovinezza di Orietta Berti è iniziata, dal punto di vista artistico, a Sanremo 2021. La cantante in quell'occasione è stata apprezzata per la sua simpatia e bravura anche dal pubblico dei giovani. Nel corso della kermesse canora la Berti ha conosciuto anche Fedez e Achille Lauro, con i quali ha deciso di collaborare sfornando il brano 'Mille', la hit dell'estate 2021.

Dalle pagine del Corriere della Sera, Orietta Berti ha raccontato alcuni particolari inediti dei primi anni della sua carriera. Nessuno sapeva infatti che la cantante avesse ricevuto la proposta di posare nuda per le maggiori riviste dell'epoca: "Playmen e Playboy mi chiesero di posare nuda. Mi offrirono cifre da capogiro: ma chi l'avrebbe sentite poi mia madre e mia suocera. Quando una rivista, negli anni Settanta, pubblicò una vignetta con una mia caricatura in barca accanto a un prestante bagnino, mia madre si arrabbiò con me. Cosa c'entro io, se non so nemmeno chi l'ha disegnato?".

Anche se le sono mancate le copertine nude, Orietta confessa al giornalista che qualcosa di trasgressivo lo ha fatto: "Le vacanze a Los Angeles e Las Vegas, negli ultimi quattro non sono riuscita ad andarci, ma ci sono stata per 26 anni: là mi vesto tutto in un altro modo, ho tutte le mie parrucche colorate, mi vesto d'azzurro con la parrucca azzurra, o rosa con la parrucca rosa. I miei amici là sono tutti gay, ogni sera abbiamo una festa, siamo sempre vestiti tutti strani".