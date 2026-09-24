Ore 14 Sera con Salvo Sottile su Rai 2: anticipazioni e casi della prima puntata

La prima puntata di Ore 14 Sera propone interviste esclusive, documenti inediti e nuovi approfondimenti sui casi di Pierina Paganelli, Pietracatella e Garlasco.

Tutto pronto per il debutto della nuova edizione di Ore 14 Sera, il programma di Rai 2 e RaiPlay condotto da Salvo Sottile che sostituisce Milo Infante passato a Mediaset. La puntata che inaugura la stagione sarà ricca di interviste esclusive, nuovi documenti e approfondimenti sui più discussi casi di cronaca degli ultimi mesi.

Ore 14 Sera, i casi e gli ospiti della prima puntata

Al centro della serata ci sarà un faccia a faccia esclusivo con Louis Dassilva, indagato e imputato nel procedimento per l'omicidio di Pierina Paganelli. Dassilva, assolto in primo grado secondo quanto riportato nelle anticipazioni, sarà chiamato a raccontare la propria versione dei fatti e a rispondere alle domande sugli aspetti ancora controversi della vicenda.

La puntata proporrà inoltre documenti inediti sul caso di Pietracatella, con un approfondimento sulla morte della moglie e della figlia di Gianni Di Vita. Il programma promette nuovi elementi e testimonianze per ricostruire una vicenda che continua a suscitare interrogativi.

Spazio anche al caso Garlasco, con il conto alla rovescia verso le possibili decisioni della Procura di Pavia nell'ambito delle indagini che riguardano Andrea Sempio. Anche in questo caso Ore 14 Sera presenterà un documento in esclusiva, annunciato come un nuovo tassello nella complessa ricostruzione della vicenda.

Il nuovo studio di Rai 2 sarà caratterizzato da una formula che alterna talk, inchiesta e collegamenti in diretta, con esperti chiamati ad analizzare gli elementi scientifici emersi nei diversi casi. Al centro del programma, nelle intenzioni della trasmissione, ci saranno soprattutto i protagonisti delle storie raccontate.

Tra gli ospiti annunciati per la prima puntata figurano Luciano Garofano, ex generale del RIS di Parma, il magistrato Annalisa Imparato, Barbara De Rossi, la criminologa Barbara Fabbroni, lo psichiatra Leonardo Mendolicchio, lo psicologo e criminologo Marco Strano, gli avvocati Antonio De Rensis e Valter Biscotti, il consulente della difesa di Sempio Armando Palmegiani e i giornalisti Stefano Tura e Rita Cavallaro.