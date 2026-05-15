Ore 14 Sera su Rai 2: nuove prove su Sempio e svolta sul caso Garlasco

Nuovi sviluppi sul delitto di Chiara Poggi al centro della puntata di Ore 14 Sera: focus sulle analisi del DNA, sul foglietto anonimo ritrovato e sullo scontro in studio tra Brindani e Garofano.

Nuovo cambio di programmazione per il prime time di Rai 2. Anche questa settimana, l'appuntamento con Ore 14 Sera slitta eccezionalmente al venerdì in prima serata ore 21:20. Il talk show d'approfondimento condotto da Milo Infante ha ceduto infatti il suo consueto spazio del giovedì per lasciare campo libero alla trasmissione della seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest, andata in onda ieri sera sulla seconda rete Rai.

Il talk, che sta registrando ascolti record in questa stagione, dedicherà l'intera puntata di stasera ai clamorosi sviluppi e ai colpi di scena legati al Caso Garlasco, l'omicidio della giovane Chiara Poggi avvenuto nell'agosto del 2007.

Le ultime info sul caso Garlasco: la svolta su Andrea Sempio

Il focus esclusivo della serata sarà incentrato sulle novità che stanno scuotendo una delle vicende di cronaca nera più complesse d'Italia, dopo la recente chiusura delle indagini da parte della Procura di Pavia. Al centro del dibattito ci saranno i nuovi elementi che pesano su Andrea Sempio, iscritto nel registro degli indagati per omicidio volontario aggravato. Tra i dettagli più scottanti che verranno analizzati stasera in studio:

Il "foglietto anonimo" ritrovato: Nelle ultime ore è emerso il ritrovamento, nell'archivio del Nucleo investigativo dei Carabinieri, di un appunto scritto a mano da un autore ignoto. Il documento farebbe riferimento a un esposto presentato nel 2016 dalla madre di Alberto Stasi, in cui si evidenziavano investigazioni private che portavano proprio a Sempio.

Nelle ultime ore è emerso il ritrovamento, nell'archivio del Nucleo investigativo dei Carabinieri, di un appunto scritto a mano da un autore ignoto. Il documento farebbe riferimento a un presentato nel 2016 dalla madre di Alberto Stasi, in cui si evidenziavano investigazioni private che portavano proprio a Sempio. La perizia sul DNA e l'impronta: Sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti ci sono i nuovi riscontri scientifici sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara e la riconsiderazione della famosa impronta 33.

Sotto la lente d'ingrandimento degli inquirenti ci sono i nuovi riscontri scientifici sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara e la riconsiderazione della famosa impronta 33. La strategia della difesa: Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'ultimo interrogatorio, ma la Procura ha comunque tirato dritto verso la chiusura del cerchio investigativo.

Il super scontro in studio: C'è grande attesa per il faccia a faccia in diretta tra il direttore Umberto Brindani e il generale Luciano Garofano (ex comandante del Ris di Parma), pronti a confrontarsi duramente sui nuovi scenari del caso dopo le polemiche delle scorse puntate.