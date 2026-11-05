Ore 14 Sera su Rai 2, il caso Garlasco: riflettori su Andrea Sempio e Alberto Stasi

Nuovi video di Andrea Sempio, la possibile revisione del processo di Alberto Stasi e un approfondimento sul caso di Yara Gambirasio e Massimo Bossetti: temi e ospiti della puntata.

Il caso Garlasco torna al centro della cronaca televisiva con una nuova puntata di Ore 14 Sera, in onda stasera, giovedì 5 novembre, alle 21.20 su Rai 2. La trasmissione accenderà i riflettori sugli ultimi sviluppi della vicenda giudiziaria, a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Sempio, senza trascurare la posizione di Alberto Stasi e i possibili scenari che potrebbero coinvolgere entrambi.

Tra gli elementi più attesi della serata ci sono alcuni nuovi video esclusivi di Andrea Sempio. Quale peso potranno avere queste immagini nella valutazione del suo profilo psicologico? E siamo già di fronte a un nuovo processo mediatico, simile a quello che coinvolse Stasi dopo il delitto di Chiara Poggi? Sono interrogativi sui quali il programma si soffermerà, cercando di ricostruire i passaggi più delicati di una vicenda che continua a far discutere.

Andrea Sempio e Alberto Stasi, due vicende giudiziarie sempre più intrecciate

Un altro capitolo importante della puntata riguarderà proprio Alberto Stasi. I percorsi giudiziari dei due uomini sembrano ormai intrecciarsi: la difesa di Stasi si prepara a chiedere la revisione del processo, mentre quella di Sempio potrebbe avanzare una richiesta di sospensione in attesa che venga chiarita la posizione dell'ex fidanzato di Chiara Poggi.

Quali conseguenze potrebbero avere queste iniziative? E in che modo gli sviluppi di un procedimento potrebbero influenzare l'altro? Domande che saranno al centro del confronto in studio, insieme all'analisi dei nuovi elementi emersi sul caso di Garlasco.

Il caso di Yara Gambirasio e il confronto con la vicenda di Bossetti

Nel corso di Ore 14 Sera ci sarà spazio anche per il delitto di Yara Gambirasio e per la condanna di Massimo Bossetti. Il programma proporrà un approfondimento sulle analogie con la vicenda di Garlasco, ponendo una domanda destinata ad alimentare il dibattito per capire se si può parlare di una sorta di Garlasco 2.

La trasmissione ripercorrerà inoltre le indagini del RIS, soffermandosi sui presunti errori investigativi e sulle ammissioni degli stessi protagonisti. Un'occasione per tornare su alcuni aspetti controversi delle indagini e mettere a confronto ricostruzioni e posizioni differenti.

Ad animare il dibattito ci sarà un parterre di ospiti composto dai giornalisti Rita Cavallaro, Stefano Tura, Francesco Borgonovo, Moreno Pisto e Fabrizio Capecelatro. Presenti anche l'avvocato di Stasi Antonio De Rensis, il consulente Armando Palmegiani, l'avvocato di Bossetti Claudio Salvagni, l'avvocato di Gennaro Cassese Valter Biscotti e la youtuber Francesca Bugamelli.