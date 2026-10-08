Ore 14 Sera, documento esclusivo sul caso Garlasco: anticipazioni e casi della seconda puntata

La seconda puntata di Ore 14 Sera torna sul caso Garlasco con un documento esclusivo e propone nuovi approfondimenti su Yara Gambirasio, Pietracatella e Pamela Genini.

Torna questa sera, alle 21.20 su Rai 2, Ore 14 Sera, il programma condotto da Salvo Sottile, con una puntata dedicata ad alcuni dei casi di cronaca che continuano a suscitare interrogativi e attenzione.

Al centro della serata ci saranno soprattutto il caso di Garlasco e quello di Yara Gambirasio, due vicende giudiziarie accomunate dalle condanne definitive di Alberto Stasi e Massimo Bossetti, ma oggi al centro di questioni e richieste differenti.

Ore 14 Sera, i casi e gli ospiti della seconda puntata

Per quanto riguarda Garlasco, Ore 14 annuncia la presentazione di un documento esclusivo, relativo all'attività del RIS nell'estate del 2007. Il materiale, secondo quanto anticipato dalla trasmissione, potrebbe alimentare nuovi interrogativi sulle modalità con cui furono condotte le indagini che portarono alla condanna di Alberto Stasi.

Sul fronte del caso Yara, invece, la puntata darà spazio per la prima volta in televisione a Nicolas Bossetti, figlio di Massimo Bossetti. In un'intervista esclusiva chiederà che vengano riesaminate anche per il padre le prove che portarono all'identificazione e alla condanna di "Ignoto 1".

La puntata di questa sera non si concentrerà soltanto sui casi Garlasco e Yara. Tra gli approfondimenti annunciati c'è anche il giallo di Pietracatella, sul quale Ore 14 promette informazioni inedite che potrebbero aprire nuovi scenari investigativi.

Spazio inoltre al caso di Pamela Genini, la ragazza uccisa da Gianluca Soncin. Per la prima volta alcune persone molto vicine alla vittima parleranno davanti alle telecamere di Ore 14, mentre la trasmissione tornerà anche sul mistero legato alla profanazione della tomba della giovane e sulle possibili nuove piste.

Numerosi gli ospiti attesi in studio: i giornalisti Rita Cavallaro, Francesco Borgonovo e Stefano Tura, l'avvocato di Alberto Stasi Antonio De Rensis, la magistrata Annalisa Imparato, la criminologa Barbara Fabbroni, la youtuber Francesca Bugamelli e Armando Palmegiani, consulente di Andrea Sempio.