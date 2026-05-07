Ore 14 Sera su Rai 2: Pamela Genini e il delitto di Chiara Poggi

La puntata del 7 maggio di Ore 14 Sera con Milo Infante torna sui casi di Pamela Genini e del Delitto di Garlasco tra nuovi interrogatori, indagini e sviluppi giudiziari.

Questa sera, giovedì 7 maggio 2026, torna in prima serata su Rai 2 Ore 14 Sera, il programma di approfondimento condotto da Milo Infante dedicato ai principali casi di cronaca e agli sviluppi giudiziari più discussi del momento.

Pamela Genini, nuovi interrogatori sul caso della profanazione della tomba

Nel corso della puntata, il programma tornerà a occuparsi della tragica morte di Pamela Genini, uccisa a Milano lo scorso autunno. Se per il femminicidio resta principale accusato l'ex compagno Gianluca Soncin, nelle ultime settimane l'attenzione degli investigatori si è concentrata su un secondo inquietante filone investigativo: la profanazione della tomba della giovane.

Proprio nelle scorse ore, negli uffici dei Carabinieri di Bergamo, è stato interrogato Francesco Dolci, uomo legato al passato della vittima. Gli inquirenti stanno cercando di chiarire ogni dettaglio relativo al possibile vilipendio del cadavere della ventinovenne.

Delitto di Garlasco, la Procura cerca presunti video intimi di Chiara Poggi

Spazio poi a uno dei casi più discussi della cronaca italiana: il Delitto di Garlasco. Secondo quanto emerso nelle ultime settimane, la Procura di Pavia starebbe verificando l'esistenza di presunti video intimi che coinvolgerebbero Chiara Poggi. Un elemento investigativo che potrebbe contribuire a ridefinire parte del contesto legato al tragico omicidio avvenuto nell'agosto 2007.

Ore 14 si ferma nel pomeriggio: spazio a Giro d'Italia e Mondiali 2026

Intanto, il programma pomeridiano Ore 14 si prepara a una lunga pausa già prevista da tempo nel palinsesto Rai. Lo stop consentirà alla rete di lasciare spazio ai grandi eventi sportivi delle prossime settimane, a partire dal Giro d'Italia 2026 e successivamente alla Coppa del Mondo FIFA 2026, in programma dall'11 giugno al 19 luglio 2026.

Ore 14 Sera in onda fino al 5 giugno: previste due puntate speciali

La versione serale condotta da Milo Infante continuerà invece ad andare regolarmente in onda fino al 5 giugno. Sono inoltre previste due puntate speciali del venerdì, in programma il 15 maggio e il 5 giugno, con nuovi approfondimenti dedicati ai casi di cronaca che stanno monopolizzando l'attenzione mediatica italiana.