Oppenheimer: aperti su Amazon i preorder della Collector's 4K UHD + 2 Blu-ray gifts

L'universo di Oppenheimer arriva a casa vostra come mai prima d'ora: l'edizione Collector's Steelbook 4K UHD + 2 Blu-ray del capolavoro di Christopher Nolan, in uscita su Amazon, è pronta a diventare il gioiello della vostra collezione cinematografica! Questo esclusivo cofanetto include oltre 3 ore di contenuti extra che rivelano i dietro le quinte della produzione, un set di 5 card da collezione, un poster su due lati e un booklet di 60 pagine con estratti dal libro "Unleashing Oppenheimer", un vero tesoro per chi vuole esplorare le complessità della vita e delle decisioni che hanno plasmato la storia moderna.

Il film Oppenheimer ha scosso il panorama cinematografico con la sua narrazione intensa e visivamente innovativa, portando sullo schermo la storia di una figura che ha segnato indelebilmente il ventesimo secolo. Questa edizione da collezione non è solo un omaggio al film, ma un viaggio esclusivo dentro i dettagli e le sfumature che Nolan ha usato per rappresentare una storia tanto complessa quanto affascinante ancora oggi.

Oggi, dunque, vi segnaliamo che su Amazon sono attualmente aperti i preorder della Collector's Steelbook 4K UHD + 2 Blu-ray gifts di Oppenheimer. Sul sito, mentre stiamo scrivendo questo articolo, è possibile preordinarla a 39,99€ con "prenotazione al prezzo minimo garantito" (questo tipo di prenotazione permette di avere il film in questione al prezzo minimo, appunto, nell'eventualità in cui, da qui alla sua uscita, ricevesse un eventuale sconto. Trovate comunque tutti i dettagli nella pagina del prodotto su Amazon), in vista della sua data di pubblicazione indicata al 25 novembre 2024. Se interessati al preorder, o a maggiori dettagli su questo articolo cinematografico, passate dal box qui sotto o cliccate su questo indirizzo.

Una Collector di Oppenheimer unica

Come anticipato anche sopra, nella Collector's Steelbook 4K UHD + 2 Blu-ray gifts di Oppenheimer troverete, oltre al film in questione in 4K: oltre 3 ore di contenuti extra con approfondimenti e curiosità, 5 card da collezionare, il poster su due lati, il booklet di 60 pagine con estratti del libro "Unleashing Oppenheimer" (booklet in lingua originale).

Christopher Nolan e la Warner: la storia di tutto quello che è andato male fra il regista e la major

Passate anche voi da Amazon per preordinare un'edizione come questa di Oppenheimer.