Operazione U.N.C.L.E.: Henry Cavill e Armie Hammer tornano stasera su 20 di Mediaset

Henry Cavill e Armie Hammer arrivano stasera su 20 di Mediaset, alle 21:05, con Operazione U.N.C.L.E., l'adattamento cinematografico, diretto nel 2015 da Guy Ritchie, della fortunata serie televisiva anni '60 Organizzazione U.N.C.L.E.

In piena Guerra fredda, Napoleon Solo (Henry Cavill), ex ladro e ora agente della Cia, è costretto ad allearsi con Illya Kuryakin (Armie Hammer), agente del Kgb, nonostante le differenze e le ostilità, per fare fronte comune davanti a un pericolo più grande: un'organizzazione criminale internazionale, con base in Italia, che sta cercando di costruire una nuova bomba atomica. I due agenti saranno aiutati da Gaby Teller (Alicia Vikander), figlia di uno scienziato nazista, poi messosi al servizio degli Stati Uniti e di cui adesso si sono perse le tracce.

Operazione U.N.C.L.E.: Henry Cavill in una scena del film di spionaggio

Joseph Gordon-Levitt, Ryan Gosling, Channing Tatum, Alexander Skarsgård, Ewan McGregor, Matt Damon, Christian Bale, Michael Fassbender, Bradley Cooper, Leonardo DiCaprio, Joel Kinnaman, Russell Crowe, Chris Pine, Ryan Reynolds, Jon Hamm, oltre ai due dati più volte per certi George Clooney e Tom Cruise: tutti loro avrebbero potuto interpretare Napoleon Solo, ma un'incredibile sfilza di impegni, infortuni, secchi no e rinunce all'ultimo momento ha portato, negli stilosi panni dell'agente della CIA, Henry Cavill.