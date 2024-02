Only Fun - Comico Show stasera su Nove: ospiti della nuova edizione con Elettra Lamborghini e I PanPers

Stasera su Il Nove in prima serata inizia la nuova stagione di Only Fun - Comico Show, disponibile in anteprima su discovery+

Stasera giovedì 15 febbraio alle 21.25, torna il travolgente buonumore di Only Fun - Comico Show. Condotta dalla brillante Elettra Lamborghini e dal duo comico I PanPers, alias Andrea Pisani e Luca Peracino, la trasmissione debutta in esclusiva su Nove e in anteprima su discovery+.

Lo show è diventato un vero e proprio appuntamento fisso per gli amanti della comicità italiana, grazie alla sua capacità di intrattenere e coinvolgere il pubblico sia in teatro che davanti allo schermo. Con una media di oltre 600.000 spettatori e il 3,4% di share, Only Fun - Comico Show ha registrato picchi di ascolto pari a 790.000 spettatori e il 4,3% di share.

Il Teatro Galleria di Legnano è il palcoscenico dove prende vita questo spettacolo esilarante. Dieci puntate, ricche di monologhi, cavalli di battaglia e personaggi stravaganti, offrono un ritmo incalzante e un'atmosfera di pura allegria.

Lo show, prodotto da Colorado Film per Warner Bros. Discovery, presenta una line-up stellare di talenti comici che si alternano sul palco, tra cui Ippolita Baldini, Maurizio Battista, Enrico Bertolino, Giovanni Cacioppo, Dario Cassini, Gabriele Cirilli, Raul Cremona, Alberto Farina, Giuseppe Giacobazzi, Roberto Lipari, Marta e Gianluca, Angelo Pisani, Valentina Persia, Pino e gli Anticorpi e Scintilla.

Insieme a loro le new entry dell'amatissimo duo Ale e Franz, di Simone Barbato, Gianluca Impastato e Simone Schettino. Gli spettatori possono anche godersi momenti musicali con gli interventi degli Oblivion, Dado, e le irresistibili imitazioni di Francesco Cicchella.

Inoltre, la rubrica di Dario Vergassola, con le sue interviste uniche, aggiunge un tocco speciale allo spettacolo, svelando aspetti divertenti e sorprendenti dei personaggi e delle coppie del mondo dello spettacolo.

Infine, Only Fun - Comico Show ospita partecipazioni straordinarie di due giganti della comicità italiana, Katia Follesa ed Enzo Iacchetti, che rendono l'esperienza televisiva ancora più indimenticabile e divertente per tutti gli spettatori.