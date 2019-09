One Piece: quanti personaggi ci sono nell'opera? Un fan li ha contati tutti

One Piece vanta una quantità incredibile di personaggi e un fan si è preso la briga di contarli tutti, pur conscio del fatto che alla fine del manga, e di conseguenza della serie anime, manchi ancora un po'.

Già, perchè nella migliore delle ipotesi, quella del creatore Eiichiro Oda, il manga si concluderà in 5 anni, nella peggiore, quella dell'editor Takuma Naito, le avventure di Luffy andranno avanti anche per più tempo.

Dal 1997, anno della prima pubblicazione, a oggi la casa editrice Shūeisha ha pubblicato 955 capitoli del manga, raccolti in 93 volumi, mentre la Toei Animation ha mandato in onda 902 episodi. L'utente di Reddit RandomAccessMemoir ha deciso di calcolare quanti sono i personaggi apparsi in questi 22 anni di vita di One Piece, anche se per farlo ha utilizzato un criterio: nella lista sono entrati solo i personaggi canonici, ovvero quelli creati da Oda in persona oppure personaggi che, anche entrati in scena in episodi filler o nei film, abbiano avuto un qualche peso successivo nell'uiniverso dell'opera. Ebbene: i personaggi canonici apparsi dal 1997 a oggi sono 1.094.

Sicuramente sono altrettanti, però, quelli destinati al loro ingresso dopo il capitolo 955 del manga, che ha funzionato da confine per il redditor. Dopo il popolatissimo arco di Dressrosa, in cui è nata la flotta di Cappello di Paglia, costituita da migliaia di pirati, attualmente, infatti, One Piece, tanto nel fumetto quanto nella serie anime, è entrato ufficialmente nell'arco di Wanokuni dove, per fronteggiare gli oltre 20.000 soldati dell'imperatore Kaido, a Luffy, Trafalgar Law e compagni servirà un numero di personaggi ancora maggiore.