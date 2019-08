One Piece episodio 898, Luffy appare finalmente in versione samurai

One Piece è entrata nell'arco di Wano Country e l'episodio 898 ha mostrato finalmente Luffy in versione samurai, cosa che i fan aspettavano di vedere almeno da quando, ormai diversi anni fa, la saga è stata annunciata.

Per chi segue solo l'anime si tratterà naturalmente di spoiler in quanto la puntata è andata in onda solo ieri mattina in Giappone, la cosa invece non sorprenderà molto i lettori del manga più che ventennale di Eiichiro Oda, che ha mostrato la scena in questione diverse settimane fa. Cosa c'è di tanto speciale in Luffy con kimono e infradito? C'è di speciale che ora brandisce una spada, tra l'altro una che potrebbe nascondere dei poteri speciali. O almeno questo è quello che sembra pensare Zoro, il celebre spadaccino compagno di ciurma di Cappello di paglia. Il "cacciatore di pirati" chiede infatti al suo capitano di poter visionare la spada con più attenzione ma questi gli oppone un rifiuto perchè ha voglia di combattere e perchè l'arma è un diretto riflesso della sua "anima da samurai".

La serie anime è dunque pronta a svelarci un'altra delle infinite abilità del suo protagonista? Non proprio, in quanto a Luffy e alla sua nuova spada è lasciata la linea comica dell'episodio, con grande fastidio da parte di Zoro che, esercitandosi da anni per diventare il più grande spadaccino del mondo, prende naturalmente con molta serietà l'arte della spada. Al contrario del suo capitano, che dice di volersi battere contro gli uomini di Kaido, comandati da Basil Hawkins, impugnando la nuova arma, ma, nella pratica, non fa altro che menar calci e pugni come al solito, solo tenendo la spada in mano. E, badate bene, solo la lama, perchè ha già lanciato il fodere chissà dove all'inizio del duello.

L'"anima samurai" di Cappello di paglia, dunque, sarà pure viva e presente, come dimostra anche quel "de-gozaru" onorifico che ripete in continuazione alla fine di ogni frase, ma è pasticciona come tutte le altre. Le cose, però, stanno per diventare molto serie e pericolose, perchè il membro della "generazione peggiore" di pirati, Basil Hawkins, sembra davvero deciso a sconfiggere Zoro e Luffy per conto di Kaido, e alla sul finire dell'episodio ha solo cominciato a far sfoggio dei suoi incredibili poteri.

La serie anime di One Piece - che dovrebbe tornare, a partire da ottobre, anche in italiano con la messa in onda degli episodi inediti su Italia2 - va in onda, da 20 anni esatti, ogni domenica mattina in Giappone con una nuova puntata. In queste settimane le avventure di Luffy, Zoro, Nico Robin e compagni sono sbarcate anche al cinema con il nuovo film, One Piece: Stampede - che debutterà in Italia solo a partire dal 24 ottobre - che in Giappone ha già battuto ogni record di incasso del 2019 solo nella prima settimana di programmazione.