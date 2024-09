One Piece 2: Joe Manganiello nel cast della serie Netflix, ecco chi interpreterà

Secondo quanto riferito da Netflix, Joe Manganiello, ex star di True Blood, e Lera Abova, star di Anna, sono entrati a far parte del cast della seconda stagione di One Piece, l'attesissimo prossimo capitolo dell'adattamento live-action dell'amatissima serie manga di Eiichiro Oda. La produzione è attualmente in corso in Sudafrica.

Manganiello è stato scelto per interpretare l'antagonista Mr. O/Crocodile, che sarà presentato come uno dei Sette Signori della Guerra e leader del sindacato Baroque Works. Nel frattempo, Abova interpreterà il ruolo, molto amato dai fan, di Miss All Sunday/Nico Robin, che sarà introdotta come braccio destro di Crocodile. Come Luffy, entrambi i personaggi sono utilizzatori del Frutto del Diavolo. Nel manga e nell'anime originali, Robin diventerà un membro importante dei pirati di Cappello di Paglia.

Gli altri membri del cast

La seconda stagione di One Piece sarà ancora una volta interpretata da Iñaki Godoy nel ruolo di Monkey D. Luffy, Mackenyu nel ruolo di Roronoa Zoro, Emily Rudd nel ruolo di Nami, Jacob Romero Gibson nel ruolo di Usopp e Taz Skylar nel ruolo di Sanji. La serie è stata ideata dagli sceneggiatori e produttori esecutivi Steven Maeda (The X-Files) e Matt Owens (Agents of S.H.I.E.L.D.), mentre Owens e Joe Tracz saranno gli showrunner della seconda stagione.

Oltre al casting di Manganiello e Abova, la seconda stagione vedrà la partecipazione di Charithra Chandran nel ruolo di Miss Wednesday/Princess Vivi, Sendhil Ramamurthy nel ruolo di Nefertari Cobra, Katey Sagal nel ruolo di Dr. Kureha, David Dastmalchian nel ruolo di Mr. 3, Camrus Johnson nel ruolo di Mr. 5, Jazzara Jaslyn nel ruolo di Miss Valentine, Daniel Lasker nel ruolo di Mr. 9, Werner Coetser nel ruolo di Dorry, Brendan Murray nel ruolo di Brogy, Clive Russell nel ruolo di Crocus, Callum Kerr nel ruolo di Smoker, Julia Rehwald nel ruolo di Tashigi, Rob Colletti nel ruolo di Wapol, Ty Keogh nel ruolo di Dalton e Mark Harelik nel ruolo del Dr. Hiriluk. Nella prossima stagione torneranno anche Ilia Isorelys Paulino nel ruolo di Alvida, Jeff Ward nel ruolo di Buggy e Michael Dorman nel ruolo di Gold Roger.