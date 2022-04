OnePeopleOnePlanet: al via la maratona multimediale che celebra l'Earth Day in Italia

Al via oggi la terza edizione di #OnePeopleOnePlanet, la maratona multimediale che celebra l'Earth Day in Italia, per la 52ma Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite.

Earth Day Italia e Movimento dei Focolari presentano la terza edizione di #OnePeopleOnePlanet, la maratona multimediale di 14 ore che oggi 22 aprile sarà trasmessa in live streaming su www.raiplay.it e il giorno dopo in differita su www.vaticannews.va per celebrare la 52a Giornata Mondiale della Terra delle Nazioni Unite. Un grande evento mediatico per una grande festa mondiale, che dalla Nuvola di Fuksas di Roma lancerà al mondo un forte messaggio di speranza e una importante chiamata all'azione per la tutela del Pianeta. Al centro ancora una volta i giovani, veri protagonisti della grande questione ambientale.

Dal 1970 la ONG Earth Day - riconosciuta dal Segretariato Generale dell'ONU - organizza il momento di sensibilizzazione ambientale più impattante al mondo con miliardi di persone mobilitate ogni anno attraverso l'opera di 75mila partners distribuiti nei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite.

OnePeopleOnePlanet - che caratterizza le celebrazioni italiane - nasce dagli sforzi di due organizzazioni - Earth Day Italia e Movimento dei Focolari - che hanno dato vita al Villaggio per la Terra di Villa Borghese inaugurato a sorpresa da Papa Francesco nel 2016 all'indomani dello storico accordo sul clima di Parigi. Dal 2020, a causa dell'emergenza COVID, la manifestazione ambientale più partecipata d'Italia è stata sostituita con incredibile successo dalla maratona multimediale #OnePeopleOnePlanet. Evento reso possibile da una felice collaborazione con la RAI Radio Televisione Italiana sempre più impegnata sui temi dell'emergenza climatica e sull'urgenza di offrire un servizio pubblico di informazione capace di dare voce alla società civile. Per il terzo anno consecutivo, sarà proprio RaiPlay, a trasmettere in diretta streaming l'intera giornata su www.raiplay.it/dirette/raiplay2.

La "staffetta di voci e di cuori" - così la definiscono gli organizzatori - prenderà il via alle 8:30 del 22 aprile per proseguire ininterrottamente fino alle 22:30. Lo splendido Auditorium della Nuvola di Fuksas - che è stato messo gratuitamente a disposizione degli organizzatori dall'assessorato all'Ambiente di Roma Capitale in una virtuosa collaborazione con il IX Municipio - ospiterà centinaia di ospiti in presenza e in collegamento da diverse parti del mondo attraversando 13 diversi momenti ognuno condotto da un diverso giornalista, conduttore o presentatore televisivo. Un grande spettacolo e un grande laboratorio di dialogo che attraverserà gli infiniti mondi dell'arte e della cultura, dello sport e dello spettacolo, dell'educazione e del divertimento, della scienza e dell'innovazione, dell'attualità e del dibattito ... per ritrovare il senso pieno della vita, dalle radici culturali che ci caratterizzano al futuro che unisce.

Tra i più importanti protagonisti ci saranno i Giovani che dallo scorso anno sono stati ufficialmente coinvolti dalle Nazioni Unite nei negoziati sul Clima con la COP GIOVANI voluta e promossa dal Governo italiano. Un momento storico di fondamentale importanza se consideriamo quanto le nuove generazioni siano coinvolte in una questione climatica che rischia seriamente di compromettere proprio il loro futuro.

Gli spettatori da casa potranno partecipare interagendo con la piattaforma web e social di OnePeopleOnePlanet attraverso gli hashtag della giornata: #OnePeopleOnePlanet, #OPOP22, #IoCiTengo, #EarthDay2022, taggando gli account ufficiali della piattaforma Rai che ospiterà la maratona multimediale in streaming: Facebook: @RaiPlay.it Twitter: @RaiPlay Instagram: @raiplay_official.