One-Minute Ghost Stories Online Film Festival: un nuovo concorso per corti horror

A giugno si svolgerà su YouTube l'One-Minute Ghost Stories Online Film Festival organizzato da Hex Studios che offrirà una nuova vetrina ai progetti di genere.

Il canale della casa di produzione ha circa 400.000 persone iscritte che seguono con costanza i contenuti pubblicati, numeri che assicurano un'ottima visibilità.

Le regole per il festival virtuale sono poche e semplici: i cortometraggi devono essere di circa 1 minuto di lunghezza, appartenenti al genere horror ed essere girati all'interno della propria casa o negli spazi esterni, come il giardino o un terrazzo. Gli organizzatori hanno infatti sottolineato che si devono rispettare le regole riguardanti il distanziamento sociale in vigore nelle rispettive aree. I registi possono inoltre proporre al giudizio degli organizzatori dell'One-Minute Ghost Stories Online Film Festival più di un'opera.

Lawrie Brewster di Hex Studios ha dichiarato: "Ci appassiona l'idea di realizzare film accessibili a tutti. Essendo situati a Fife, Scozia, distante dai tradizionali centri del settore ci rendiamo conto delle difficoltà rappresentate dall'essere una persona creativa ai margini. Può dare davvero la sensazione dell'isolamento. Siamo davvero fortunati nell'avere, in questo periodo, gli strumenti per collaborare insieme online, a prescindere dagli aspetti geografici, quindi volevamo sfruttare questi strumenti per far entrare in connessione aspiranti creativi e inoltre poter dare al loro lavoro una piattaforma con il nostro canale YouTube in continua crescita. Ed è quello che è realmente Channel Hex".

I filmati possono essere inviati entro lunedì 25 maggio tramite l'e-mail channelhex@hexmedia.tv.