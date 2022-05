On the Line: il film con Mel Gibson arriverà nelle sale americane in autunno

Mel Gibson tornerà sul grande schermo con il thriller On The Line, in arrivo nelle sale cinematografiche in autunno.

Saban Films ha infatti ottenuto i diritti per la distribuzione negli Stati Uniti e prevede un debutto nei cinema nel mese di novembre.

Il film On the Line racconta la storia di un conduttore radiofonico, interpretato da Mel Gibson, che si ritrova alle prese con un ascoltatore che gli telefona in diretta minacciando di uccidere tutta la sua famiglia. Per salvare le persone che ama il protagonista deve quindi accettare la sfida, ma l'unico modo per vincere è scoprire l'identità del criminale.

Romuald Boulanger è regista, sceneggiatre e produttore del thriller.

Nel cast ci sono anche Kevin Dillon (Entourage), Enrique Arce (Terminator: Dark Fate), William Moseley (The Chronicles of Narnia: The Lion, The Witch and the Wardrobe), e Nadia Farès (Luther).