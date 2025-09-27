Omicidi a Mystery Island su Rai 2: trama, cast e curiosità del thriller di stasera 27 settembre

Stasera, sabato 27 settembre 2025, l'appuntamento con il mistero e la tensione è fissato su Rai 2 in prima serata. Per il ciclo 'Il Segno del Giallo', alle 21:20 va in onda in prima visione il film-tv canadese Omicidi a Mystery Island(titolo originale Mystery Island), una produzione modellata sulle grandi storie di Agatha Christie che unisce l'atmosfera claustrofobica dei grandi classici del giallo all'intrigo moderno.

Trama: Quando la finzione diventa realtà

La protagonista del film è la Dott.ssa Emilia Priestly, una brillante psichiatra della polizia di Londra, stressata dal suo lavoro. Accetta l'invito della sua ricca amica, la baronessa Jane Alcott, a concedersi una vacanza su Mystery Island, un resort esclusivo a tema murder-mystery.

L'isola ospita un ritiro speciale per gli investitori originali, dove l'obiettivo è partecipare a un gioco di ruolo in cui si deve risolvere un omicidio simulato. Ma quando il reclusivo fondatore del resort, John Murtaugh, viene assassinato per davvero nel bel mezzo della finzione, il gioco finisce bruscamente.

Omicidi a Mystery Island: Charlie Weber, Andres Morales, Kezia Burrows, Elizabeth Henstridge, Kara Lane e Henry Twohy

Gli ospiti e il personale vengono confinati sull'isola mentre il detective locale, Jason Trent, indaga sul caso. La Dott.ssa Priestly, dopo aver dimostrato la sua innocenza, sfrutta la sua esperienza di profiling per aiutare il detective a dare la caccia all'omicida, scoprendo che sull'isola tutti hanno segreti e un movente potenziale.

Personaggi e interpreti principali

Il film si affida a un cast noto al pubblico delle serie televisive, in particolare quelle di genere thriller e mystery.

Dott.ssa Emilia Priestly - Elizabeth Henstridge : protagonista, brillante psichiatra coinvolta suo malgrado nelle indagini.

: protagonista, brillante psichiatra coinvolta suo malgrado nelle indagini. Jason Trent - Charlie Weber : detective locale incaricato di risolvere il caso.

: detective locale incaricato di risolvere il caso. Baronessa Jane "Janey" Alcott - Kezia Burrows : amica ricca e intraprendente di Emilia, legata al resort.

: amica ricca e intraprendente di Emilia, legata al resort. John Murtaugh - Robert Getman : fondatore di Mystery Island e vittima dell'omicidio.

: fondatore di Mystery Island e vittima dell'omicidio. Carlos Del Fuego - Francisco Labbe : uno degli ospiti del resort.

: uno degli ospiti del resort. Phoenix Green - Kara Lane : tra i partecipanti, con segreti personali da nascondere.

: tra i partecipanti, con segreti personali da nascondere. Ken Wilcock - Luke McGibney : ospite con rapporti complessi con gli altri invitati.

: ospite con rapporti complessi con gli altri invitati. Fredricks - Henry Twohy : figura enigmatica con legami al resort.

: figura enigmatica con legami al resort. Lucia - Noelia Rothery : ospite che nasconde più di quanto sembri.

: ospite che nasconde più di quanto sembri. Morgan Del Fuego - Melanie Martinez Sanchez : parte della famiglia Del Fuego.

: parte della famiglia Del Fuego. Lorenzo - Roberto Thomas-Díaz : personaggio secondario coinvolto nella vicenda.

: personaggio secondario coinvolto nella vicenda. Chief Gloria Espinoza - Yimara Perez Royko: autorità locale.

Curiosità principali sul film

Il film è diretto da Nicholas Humphries , regista con una lunga esperienza in produzioni per la televisione, in particolare thriller e film a tema natalizio (spesso per il circuito Hallmark).

, regista con una lunga esperienza in produzioni per la televisione, in particolare thriller e film a tema natalizio (spesso per il circuito Hallmark). Omicidi a Mystery Island ha dato il via al franchise per il canale americano Hallmark Movies & Mysteries, con una serie di film tra cui Mystery Island: Play for Keeps e Mystery Island: Winner Takes All.

per il canale americano Hallmark Movies & Mysteries, con una serie di film tra cui Mystery Island: Play for Keeps e Mystery Island: Winner Takes All. La protagonista, la dott.ssa Emilia Priestly, è una psichiatra della polizia di Londra. Le sue capacità di profiling (analisi del comportamento) e la sua professionalità sono il vero motore dell'indagine, distinguendola dai detective più tradizionali.

Dove vedere Omicidi a Mystery Island

Il film rientra nel ciclo Nel segno del giallo, la storica rassegna che da oltre trent'anni porta in tv il meglio del genere thriller e della suspense. Un omicidio per due - Omicidi a Mystery Island andrà in onda in prima visione assoluta su Rai 2 alle 21:20 e sarà disponibile anche in live streaming su RaiPlay, oltre che nella sezione On Demand.